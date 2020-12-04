В Раде перечислили страны, у которых будут покупать вакцину от COVID-19

В Украине можно зарегистрировать препарат, который имеет преквалификацию Всемирной организации здравоохранения.
В нашей стране определили четкий перечень стран, у которых можно будет покупать вакцину от опасного коронавируса - в список входят лишь те государства, которые имеют жесткую регуляторную политику.
Как заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире программы Свобода слова Савика Шустера, в Украине можно зарегистрировать только вакцину, которая имеет преквалификацию Всемирной организации здравоохранения.
"Россия к ним не имеет никакого отношения. Мы имеем в виду только США, Британию, Евросоюз, Швейцарию, Японию и мы отдельно разрешили Китай и Израиль", - рассказал Радуцкий.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Источники СМИ в Кабмине и Офисе президента говорят о том, что локдауна в Украине может и не быть – власти планируют ограничиться усиленным карантином с 2 по 23 января.
- Другие источники в правительстве ранее также утверждали, что жесткого карантина в Украине не будет до Нового года.
- Глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что в случае тотального локдауна в Украине, по всей стране закроют все объекты, кроме критической инфраструктуры. При этом работа транспорта будет существенно ограничена.
Автор: Екатерина Трохимчук