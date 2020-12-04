В Раде перечислили страны, у которых будут покупать вакцину от COVID-19

Выяснилось, у кого Украина будет покупать вакцины / Reuters

В нашей стране определили четкий перечень стран, у которых можно будет покупать вакцину от опасного коронавируса - в список входят лишь те государства, которые имеют жесткую регуляторную политику.

Как заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире программы Свобода слова Савика Шустера, в Украине можно зарегистрировать только вакцину, которая имеет преквалификацию Всемирной организации здравоохранения.

"Россия к ним не имеет никакого отношения. Мы имеем в виду только США, Британию, Евросоюз, Швейцарию, Японию и мы отдельно разрешили Китай и Израиль", - рассказал Радуцкий.

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