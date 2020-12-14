В Раде раскрыли детали новой "нормандской встречи"​

Когда пройдут новые переговоры по Донбассу / УНИАН

Народный депутат и представитель Украины в политической подгруппе в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин заявил, что переговоры "нормандской четверки" на уровне советников глав государств могут пройти до конца 2020 года. По его словам, ключевыми темами встречи станут обмен пленными и вопросы безопасности.

"На уровне нормандского формата можно решить те вопросы, которые по каким-то причинам не решаются на уровне Трехсторонней контактной группы. Вопросы, которые сейчас крайне важны - это вопрос обмена временно удерживаемыми лицами, допуск Международного Красного Креста к удерживаемым гражданам Украины на территории ОРДЛО, куда сейчас Международный Красный Крест не имеет свободного доступа. И это вопросы безопасности - разминирование, отвод вооружений, открытие КПВВ", - сказал Костин.

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Костин также отметил, что Украина выполнила все условия, для обмена пленными.

"Мы будем прилагать усилия, чтобы это произошло, потому что Украина предоставила все списки, выполнила все условия для того, чтобы этот обмен был осуществлен именно в этом году. Будем на этом настаивать", - отметил нардеп, передает телеканал Украина 24.

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