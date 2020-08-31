В Раде рассказали о письме Фокина по выборам на Донбассе

Разумков сообщил о письме Фокина в парламенте / УНИАН

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин направил письмо в Верховную Раду.

Во время ток-шоу Свобода слова политик констатировал, что в письме указано о возможности проведения местных выборов на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

"По состоянию на сегодня также есть заявление Витольда Фокина, оно расширяет в некоторой степени ту позицию, которая была заявлена, но оно кардинально другое, хотя там и там, оно делается представителем делегации ТКГ", - сказал Разумков.

По словам председателя парламента, внесение изменений в постановление о проведении местных выборов в Украине может поставить под сомнение голосование.

"По состоянию на сегодня внести изменения в это постановление - это вмешаться в процесс, который начался, поэтому внесение изменений в постановление может трактоваться, что выборы могут быть сорваны или поставлены под сомнение", - добавил он.

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Напомним, Витольд Фокин в интервью одному из изданий заявил, что его личная позиция состоит в следующем: Украина должна обеспечить амнистию всем участникам конфликта на Донбассе и предоставить особый статус всему региону, включая подконтрольные Киеву территории.

В Офисе президента Зеленского заявили, что мнение Витольда Фокина – его личная точка зрения, которая не отражает позицию украинских властей.