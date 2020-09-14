В Раде рассказали, стоит ли в Украине легализовать огнестрельное оружие/ УНИАН

Александр Завитневич, нардеп из фракции Слуга народа и руководитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, поддерживает идею о легализации среди всего населения Украины огнестрельного оружия.

Об этом народный избранник рассказал в интервью порталу РБК-Украина.

"Я скажу так [по поводу легализации огнестрельного оружия ‒ Главред] как военный человек я это поддерживаю. Но нужно разработать правильную разрешительную систему", ‒ сказал Завитневич.

Нардеп также отметил, что с недавних пор в Украине официально отменена практика вручения наградного оружия, которое получили многие гражданские лица. На данный момент законом разрешено вручать наградное огнестрельное оружие только действующим сотрудникам полиции и военным.

"Я, кстати, охотник, у меня ружье, и я четко выполняю все условия для его хранения и использования. Поддерживаю легализацию, например, короткостволов", ‒ подытожил Завитневич.

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Напомним, ранее Главред сообщал: