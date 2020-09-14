В Раде рассказали, стоит ли в Украине легализовать огнестрельное оружие

На вопрос о необходимости "легалайза" боевого оружия ответил руководитель профильного комитета Рады Александр Завитневич.
Александр Завитневич, нардеп из фракции Слуга народа и руководитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, поддерживает идею о легализации среди всего населения Украины огнестрельного оружия.
Об этом народный избранник рассказал в интервью порталу РБК-Украина.
"Я скажу так [по поводу легализации огнестрельного оружия ‒ Главред] как военный человек я это поддерживаю. Но нужно разработать правильную разрешительную систему", ‒ сказал Завитневич.
Нардеп также отметил, что с недавних пор в Украине официально отменена практика вручения наградного оружия, которое получили многие гражданские лица. На данный момент законом разрешено вручать наградное огнестрельное оружие только действующим сотрудникам полиции и военным.
"Я, кстати, охотник, у меня ружье, и я четко выполняю все условия для его хранения и использования. Поддерживаю легализацию, например, короткостволов", ‒ подытожил Завитневич.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Нардеп и руководитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич дал комментарий по ситуации с задержанием в Беларуси боевиков российской ЧВК Вагнера.
- По мнению народного избранника, украинские разведчики не причастны к организации данной спецоперации.