В разбившемся в Чугуеве Ан-26 должно было быть не более 12 человек - эксперт

В самолете находилось большее количество людей из-за того, что, чем больше людей на борту, тем дешевле полеты, рассказал Валерий Романенко.
В военном самолете Ан-26Ш, который вечером 25 сентября, потерпел крушение в Чугуеве, должно было быть не более 12 человек.
Об этом заявил эксперт по вопросам авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Украины Валерий Романенко в интервью Радио Свобода.
Он объяснил, что буква "Ш" в маркировке самолета означает "штурманский", то есть на одном самолете, если он был полностью укомплектован, должно было быть 10 рабочих мест для штурманов.
"И на мой взгляд, не надо было больше 10-12 курсантов брать. Причем там еще были и студенты второго курса, которых вообще, по плану учебных полетов, не должно было там быть... Это информация из рукописного листка списка тех, кто был на борту, и лучше опираться все же на официальную информацию", – отметил Романенко.
По его словам, скорее всего в самолете находилось большее количество людей из-за того, что, чем больше людей на борту, тем дешевле полеты.
"Но вы видите, до чего доводит экономия времени. Скупой платит дважды и правила безопасности писаны кровью", – отметил эксперт.
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Авиакатастрофа под Харьковом - что было ранее:
- Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Всего на борту находились 27 человек.
- В результате трагедии погибли 26 человек.
- Уцелеть удалось 20-летнему Вячеслав Золочевскому, который также пытался спасти своего товарища, но он скончался в больнице.
- Согласно предварительной информации Минобороны, причиной крушения самолета стал отказ датчика в двигателе.
- Мать погибшего пилота Ан-26 Римма Мхавила утверждает, что за день до трагедии сын звонил ей и говорил о неполадках в работе самолета.
- Специалистам уже удалось извлечь бортовые самописцы из-под обломков потерпевшего крушение самолета Ан-26. Их должны расшифровать в ближайшее время.