В разбившемся в Чугуеве Ан-26 должно было быть не более 12 человек - эксперт

В результате крушения Ан-26 под Харьковом погибли более 26 человек / УНИАН

В военном самолете Ан-26Ш, который вечером 25 сентября, потерпел крушение в Чугуеве, должно было быть не более 12 человек.

Об этом заявил эксперт по вопросам авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Украины Валерий Романенко в интервью Радио Свобода.

Он объяснил, что буква "Ш" в маркировке самолета означает "штурманский", то есть на одном самолете, если он был полностью укомплектован, должно было быть 10 рабочих мест для штурманов.

"И на мой взгляд, не надо было больше 10-12 курсантов брать. Причем там еще были и студенты второго курса, которых вообще, по плану учебных полетов, не должно было там быть... Это информация из рукописного листка списка тех, кто был на борту, и лучше опираться все же на официальную информацию", – отметил Романенко.

По его словам, скорее всего в самолете находилось большее количество людей из-за того, что, чем больше людей на борту, тем дешевле полеты.

"Но вы видите, до чего доводит экономия времени. Скупой платит дважды и правила безопасности писаны кровью", – отметил эксперт.

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