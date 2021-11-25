УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Ровенской области пациенту ампутировали ноги из-за коронавируса

25 ноября 2021, 19:47

Сообщается, что в сосудах образуется сгусток крови, и он закупоривает поставки крови к органам.

больница
больница / facebook.com/nosocomium.rv.uafacebook.com/nosocomium.rv.ua

В Ровенской области в Варашской многопрофильной больнице пациенту старше 60 лет ампутировали ноги из-за осложнений от COVID-19.

"У пациента диагностировали тромбоз артерии нижних конечностей без патологического атеросклеротического фона, вызванный лишь заболеванием COVID-19", - говорится в сообщении Ровенского медучреждения в Facebook.

Врачи отметили, что COVID-19 вызывает тромбирование мелких и крупных сосудов в разных участках тела.

"Коронавирус, кроме легких, поражает еще и сосуды. В сосудах образуется сгусток крови, и он закупоривает поставки крови к органам. Чаще всего такие тромбы, которые невозможно удалить, образуются в конечностях или кишечнике. Затем возникает некроз и возможно заражение инфекцией всего организма. Коварство заключается еще и в том, что тромбоз, как осложнение, случается не только в разгар болезни, но и после полного выздоровления. Поэтому после выписки из больницы важно быть на постоянном контроле у семейных врачей", - советуют медики.

Ранее в Минздраве предупредили, что одним из самых серьезных и частых осложнений, возникающих из-за коронавируса, является тромбоз. Отдельные исследования утверждают, что тромбоэмболия легочной артерии имеется более чем у половины умерших вследствие COVID-19.

Реклама

Читайте такжеРезко увеличился живот: во Львове медики удалили у 14-летней девушки гигантскую опухоль

Ранее американские ученые провели очередное исследование и добились впечатляющих результатов. Они утверждают, что уничтожить коронавирус можно меньше чем за секунду. Для этого нужны очень высокие температуры.

Тем временем исследователи из Массачусетского технологического института развенчали основное правило противодействия коронавирусу. Согласно новому исследованию, заразиться COVID-19 при нахождении в одном помещении с заболевшим можно как на расстоянии двух, так и 20 метров.

viber
коронавирус
Сейчас вы просматриваете новость «В Ровенской области пациенту ампутировали ноги из-за коронавируса». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 24 ноября 2021: Ракам – семейные проблемы, Водолеям - разочарованиеГороскоп на сегодня 24 ноября 2021: Ракам – семейные проблемы, Водолеям - разочарование "Всё рванёт": астролог назвала год краха России"Всё рванёт": астролог назвала год краха России Артур Логай рассказал, кем была мать его внебрачного сына ГерманаАртур Логай рассказал, кем была мать его внебрачного сына Германа День сыновей 2021: теплые поздравления и чудные картинки к праздникуДень сыновей 2021: теплые поздравления и чудные картинки к празднику Мокрый снег и морозы накроют 8 областей: куда стихия ударит первойМокрый снег и морозы накроют 8 областей: куда стихия ударит первой
20:02

У жителя Николаева за долги по коммуналке отобрали машину

19:58

У Байдена отговаривают Путина от вторжения в Украину и готовят крушащие санкции против РФ – СМИВидео

19:47

В Ровенской области пациенту ампутировали ноги из-за коронавирусаВидео

19:46

Кулеба готов провести откровенный разговор с Лавровым: названа главная тема

19:23

Как почистить микроволновку в домашних условиях – простые и действенные способы

Реклама
19:12

Смертельное ДТП в Харькове: допросили мать "мажора" на InfinitiВидео

19:07

Гороскоп на завтра 26 ноября 2021: Близнецам – козни недругов, Львам – судьбоносная встречаВидео

19:03

Союзники Украины в ФРГ готовят удар по СП-2 и планируют сорвать запуск трубы в последнюю минутуВидео

18:55

Как Россия ремнями привязывает себя к Донбассумнение

18:47

Чтобы не спали на земле: как активист делает кровати для кошек и собак из автомобильных шин

18:42

"Большая стройка" Зеленского создает Спецфонд для развития авиа и ж/д инфраструктуры

18:36

В Киеве в жилом доме прогремел мощный взрыв, шел густой дым

18:31

Вирастюк в образе Капитана Америки рассказал, кем на самом деле являются нардепыВидео

18:31

Приметы на 26 ноября: что нельзя делать в день Иоанна Златоуста и как не попасть в бедуВидео

18:23

Топ-3 знака зодиака, которым Новый год 2022 принесет головокружительные перемены в жизни

18:01

В США спустя 20 лет исследований начнут испытания вакцины против болезни АльцгеймераВидео

17:51

Избивали и морили голодом: 6-летний мальчик умер страшной смертью из-за отца и мачехиВидео

17:45

День памяти жертв Голодомора 2021: дата, история и мероприятия

17:42

Ушел из жизни советский актер - звезда фильмов Гардемарины, вперед! и 12 стульев

17:23

Гордон показал момент съемки "героического" фото на дне рождения у ШустераВидео

Реклама
17:07

Как встречать год Тигра по знаку зодиака, чтобы привлечь удачу и необычайное везение с деньгами

16:59

Синоптики предупредили украинцев о погодной аномалии на Новый годВидео

16:53

Артур Логай признался, кто из его семьи влюблен в его партнершу по Танцам со звездами Анну КарелинуВидео

16:47

5 популярных продуктов, которые нельзя мыть перед приготовлением

16:44

В Ковеле на Волыни 73-летняя бабушка на скутере протаранила бус

16:35

Россия активно перебрасывает войска и технику в оккупированный Крым – BloombergВидео

16:24

Для национального авиаперевозчика по программе Зеленского "Большая стройка" Airbus поставит 22 самолета – СМИ

16:22

Кто представит Украину на церемонии Оскар-2022: подробности, трейлер и когда выйдет фильмВидео

16:14

У Зеленского сделали заявление, введут ли в Украине военное положение из-за вторжения войск РФВидео

16:11

В Украине вводят в оборот "новогодние" пять гривень: как будет выглядеть новая монета

15:57

Умер бывший мэр Киева Александр Омельченко

15:49

Во Львове от инсульта внезапно умер 18-летний второкурсникВидео

15:44

Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий бракВидео

15:44

"Живой Кен" дерзко обнажил необъятную грудь после операции по смене пола

15:34

В Луцке жестоко избили таксиста и бросили умирать на кладбищеВидео

15:33

Корабли, ПТРК и боеприпасы: Украина получила от США мощную военную поддержку для сдерживания РоссииВидео

15:06

В "Дії" уже можно получить COVID-сертификат на основе ПЦР-теста: инструкция

14:52

Меню на Рождественский пост 2021-2022: календарь питания по днямВидео

14:47

TAYANNA в костюме Евы показала обжигающе горячее фото с отдыха

14:45

Во сколько обойдется новогодний стол 2022: цена удивитВидео

Реклама
14:23

Львовская область отказывается покидать "красную" зону

14:20

"Нападение не вывело нас из строя": ЕС объявил о шаге от победы в ситуации с мигрантами в БеларусиВидео

13:54

На Ривненщине дети пришли поддержать девочку, которая 2 года не видела одноклассников из-за COVID-19Видео

13:43

Украина закупит самое эффективное лекарство от коронавируса - ЛяшкоВидео

13:43

Восточный гороскоп 2022: кого из знаков ожидает невероятная удача в год Тигра

13:21

Безопасная Черная пятница: как не стать жертвой мошенников во время покупок в интернете

13:19

Бритни Спирс нашла новую любовь в Харькове

13:16

Военная атака на Украину обернется России ударом: Кулеба сделал резкое предупреждение МосквеВидео

13:13

Кара с небес: ВСУ ярко уничтожили позицию боевиков на ДонбассеВидео

12:53

В ВОЗ рассказали о самых распространенных симптомах постковидного синдромаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять