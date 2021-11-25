В Ровенской области пациенту ампутировали ноги из-за коронавируса

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В Ровенской области в Варашской многопрофильной больнице пациенту старше 60 лет ампутировали ноги из-за осложнений от COVID-19.

"У пациента диагностировали тромбоз артерии нижних конечностей без патологического атеросклеротического фона, вызванный лишь заболеванием COVID-19", - говорится в сообщении Ровенского медучреждения в Facebook.

Врачи отметили, что COVID-19 вызывает тромбирование мелких и крупных сосудов в разных участках тела.

"Коронавирус, кроме легких, поражает еще и сосуды. В сосудах образуется сгусток крови, и он закупоривает поставки крови к органам. Чаще всего такие тромбы, которые невозможно удалить, образуются в конечностях или кишечнике. Затем возникает некроз и возможно заражение инфекцией всего организма. Коварство заключается еще и в том, что тромбоз, как осложнение, случается не только в разгар болезни, но и после полного выздоровления. Поэтому после выписки из больницы важно быть на постоянном контроле у семейных врачей", - советуют медики.

Ранее в Минздраве предупредили, что одним из самых серьезных и частых осложнений, возникающих из-за коронавируса, является тромбоз. Отдельные исследования утверждают, что тромбоэмболия легочной артерии имеется более чем у половины умерших вследствие COVID-19.

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Ранее американские ученые провели очередное исследование и добились впечатляющих результатов. Они утверждают, что уничтожить коронавирус можно меньше чем за секунду. Для этого нужны очень высокие температуры.

Тем временем исследователи из Массачусетского технологического института развенчали основное правило противодействия коронавирусу. Согласно новому исследованию, заразиться COVID-19 при нахождении в одном помещении с заболевшим можно как на расстоянии двух, так и 20 метров.