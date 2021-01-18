В Ровно кондуктор выгнала подростка на мороз из-за "не таких" денег

Общаться с родителями пострадавшей девочки-подростка кондуктор отказалась.
В городе Ровно в троллейбусе №9 кондуктор выгнала 13-летнюю горожанку на мороз из салона. Как сообщает портал Rivne Online, женщина устроила скандал из-за того, что девочка-подросток хотела рассчитаться за проезд надорванной купюрой.
"Ребенок дала ей две гривны, они немного были надорваны. Кондуктор потребовала, чтобы ребенок оплатил проезд через Приват24. Но у ребенка сел телефон. А их терминалы не работают, — рассказала мать пострадавшей.
В результате девушка оказалась на улице при температуре в -20 градусов и вынуждена была идти пешком от остановки Богдана Хмельницкого до автотранспортного техникума.
По дороге она сумела дозвониться родителям. Те немедленно отправились на конечную остановку троллейбуса ‒ для того, чтобы поговорить с кондуктором. Но та отказалась общаться и обругала мать подростка.
Как сообщают в пресс-службе Ровенского городского совета, кондуктор была оперативно отстранена от работы.
"Сейчас ситуация действительно тяжелая и кондукторы работают в режиме постоянного стресса, который усиливается условиями пандемии. Мы понимаем, что на конечной остановке троллейбуса, когда к кондуктору обратились родители, женщина должна была тактично объяснить, почему так произошло, но она этого не сделала. Сейчас кондуктор отстранена от работы, а дальше, после объяснений будет принято решение о ее наказании или увольнении", — заявил директор КП" Ровноэлектротранс" Валентин Ткачук.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В Мариуполе пассажиры троллейбуса напали и избили 23-летнего парня, когда тот вступился за кондуктора.
- Водитель троллейбуса вызвала полицию, а очевидцы засняли конфликт на камеры смартфона.