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В Ровно кондуктор выгнала подростка на мороз из-за "не таких" денег

18 января 2021, 15:34
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Общаться с родителями пострадавшей девочки-подростка кондуктор отказалась.

Троллейбус
Троллейбус в Ровно / УНИАН

В городе Ровно в троллейбусе №9 кондуктор выгнала 13-летнюю горожанку на мороз из салона. Как сообщает портал Rivne Online, женщина устроила скандал из-за того, что девочка-подросток хотела рассчитаться за проезд надорванной купюрой.

"Ребенок дала ей две гривны, они немного были надорваны. Кондуктор потребовала, чтобы ребенок оплатил проезд через Приват24. Но у ребенка сел телефон. А их терминалы не работают, — рассказала мать пострадавшей.

В результате девушка оказалась на улице при температуре в -20 градусов и вынуждена была идти пешком от остановки Богдана Хмельницкого до автотранспортного техникума.

По дороге она сумела дозвониться родителям. Те немедленно отправились на конечную остановку троллейбуса ‒ для того, чтобы поговорить с кондуктором. Но та отказалась общаться и обругала мать подростка.

Как сообщают в пресс-службе Ровенского городского совета, кондуктор была оперативно отстранена от работы.

"Сейчас ситуация действительно тяжелая и кондукторы работают в режиме постоянного стресса, который усиливается условиями пандемии. Мы понимаем, что на конечной остановке троллейбуса, когда к кондуктору обратились родители, женщина должна была тактично объяснить, почему так произошло, но она этого не сделала. Сейчас кондуктор отстранена от работы, а дальше, после объяснений будет принято решение о ее наказании или увольнении", — заявил директор КП" Ровноэлектротранс" Валентин Ткачук.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В Мариуполе пассажиры троллейбуса напали и избили 23-летнего парня, когда тот вступился за кондуктора.
  • Водитель троллейбуса вызвала полицию, а очевидцы засняли конфликт на камеры смартфона.
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