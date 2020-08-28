В Ровно пиццерия использовала сюжет из порно для рекламы

Из порномема сделали рекламу ровенской пиццы / Фото: скриншот из видео

В Ровно пиццерия Таверна El Paso сняла рекламный ролик по мотивам известного порнографического сюжета.

Рекламу опубликовали в Instagram заведения, она вызвала противоречивые комментарии среди клиентов.

В ролике можно увидеть, как стройная блондинка сидит на диване, а ее окружает группа темнокожих молодых людей в белом нижем белье. Персонажи видео говорят такой текст, который изначально имеет порнографический контекст. Однако позже выясняется, что девушке парни предлагают попробовать разную пиццу.

"Твои фантазии, наша пицца. Готовы к волне хейта", - подписали видео в пиццерии.

Под роликом собралось огромное количество негативных комментариев от клиентов, которые не оценили своеобразный юмор.

"Пишем на вашу рекламу жалобу в Госпродпотребслужбу", "Позорят нашу страну", "Это такая гадость. Как вы можете так делать? Почему всегда женщины используют для такой рекламы. Чтобы ваше заведение закрыли!", "Если цель - хайп, то все получится, а если цель чтоб люди поесть приходили – сомневаюсь", "Хоть это и низкосортно, но с душой!" - написала интернет-публика в комментариях.

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Как ранее сообщалось, в Сети опубликовали видеоролик, на котором мужчина и женщина в городе Хуст (Закарпатская область) занимаются сексуальными играми прямо на улице посреди дня.

Напомним, ранее в Кременчуге Полтавской области пьяная пара в авто занялась сексом после того, как их остановила полиция. Происшествие сняли на видео очевидцы и опубликовали в соцсети. На записи видно, что водитель не реагировал на полицию, которая стояла перед его автомобилем и продолжал половой акт.