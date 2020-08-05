Попытка изнасилования в поезде: в Сети идут жаркие споры насчет женских вагонов

В Сети разделились мнения относительно того, нужны ли в Украине женские вагоны / УНИАН

После того, как в поезде Киев – Мариуполь попытались изнасиловать тележурналистку Анастасию Луговую, в Сети разгорелись жаркие споры относительно того, нужно ли делать в украинских поездах отдельные купе для женщин.

Блогер Владимир Завгородний на своей странице в Facebook затроллил идею создания женских вагонов.

Автор написал, что оптимально было бы создать отдельное женское государство, отдельные профессии, собственную женскую валюту, подходящий для женщин уголовный кодекс, очищенный от токсичной маскулинности Интернет.

"И именно так мы достигнем подлинного равенства между мужчинами и женщинами...", – добавил автор.

Блогер Евгений Ихельзон на своей странице в соцсети написал, что государства, в которых существуют женские вагоны, женские рестораны и так далее, таким образом намекают, что они не могут воспитать мужчин, не могут обеспечить безопасность и считают женщин не совсем высшим сортом людей.

Ихельзон полагает, что Украине не стоит идти по пути таких стран.

Киевлянка Alice Sotnik написала, что хотела бы, чтобы появились отдельные вагоны для более мелких женщин.

Жительница Харькова Ganna Oksenenko отметила, что проблема насилия мужчин в отношении женщин существует, и лучше всерьез подумать, как ее решить.

Жительница Херсона Tatyana Dubrovina отметила, что в хостелах мужчин и женщин селят в разные спальни, и это никого не возмущает.

"В чем проблема с женским купе, кому оно мешать будет?" – поставила вопрос пользовательница Facebook.

Житель Киева Евгений Лавренко предложил начать с "чисто женских" дорог для машин.

Напомним, 1 августа в поезде №84 Киев – Мариуполь мужчина в купе напал на Анастасию Луговую, которая ехала с несовершеннолетним ребенком. Злоумышленник избил тележурналистку и пытался изнасиловать.

Позже в Укрзализныце сообщили, что было проведен служебное расследование, в ходе которого установлено, что проводники проявили недостаточный профессиональный уровень, допустили ряд нарушений и были уволены.