В Сети появилось видео с плачущими младенцами, которых готовят "на продажу" в Киеве

51 младенец ожидает выезда за границу / Facebook/Людмила Денисова

В сети появилось видео с плачущими в боксах для новорожденных младенцами из отеля Венеция в Киеве. Детей, которые были рождены суррогатными матерями, привезли из медицинской клиники BioTex. По окончанию противоэпидемиологических мероприятий их увезут за границу к "законным" родителям.

Персонал клиники заботится о детях и показывает их по видеосвязи своим будущим родителям. Все клиенты могут узнать подробную информацию о состоянии здоровья младенцев и их поведении, сообщает Маяк.

По словам уполномоченной по правам человека в Украине Людмилы Денисовой, за 15 детьми уже приехали в отель родители, и если на каждого ребенка оформлены документы и составлен специальный договор, то нарушения закона нет. Как только карантин будет отменен, дети отправятся к своим родителям в другие государства.

Замначальника отдела ювенальной юстиции Дмитрий Ревун также заверил, что процедура суррогатного материнства не противоречит украинскому закону.

"Эти дети являются предметом торговли. Такая формулировка не будет преувеличением — действующее законодательство Украины разрешает подписание договоров о передаче младенцев и оплату услуг суррогатных матерей", - утверждает он, добавляя, что все формальные нормы соблюдены.

Впрочем, остается актуальным вопрос относительно того, платит ли налоги на свою деятельность медицинский центр BioTex, который формально создан для лечения бесплодия у иностранцев и украинцев, которые могут выбрать здесь суррогатную мать для своего ребенка.

По словам того же Дмитрия Ревуна, все происходит добровольно.

"Кто задумается о мотивации женщин, которых за деньги используют в качестве биологического инкубатора? Очевидно, что большинство из них дают свое добровольное согласие, оказавшись доведенными до бедности или отчаяния", - сказал Ревун.

Что касается законодательных моментов, в Украине суррогатное материнство разрешено, однако проблема состоит в том, что по закону такие младенцы не имеют правового статуса, а значит рискуют утратить право на защиту государством за границей.

В Европе суррогатное материнство запрещено. Такие государства, как Франция, Норвегия и Австрия пресекают суррогатное материнство на законодательном уровне, а нарушителям закона может грозить уголовная ответственность.

Стоит отметить, что клиники Украины не могут проверить правовой статус ребенка после его переезда за границу, а суррогатная мать не имеет на него никаких юридических прав.

Ранее уполномоченная по правам человека Людмила Денисова обратила внимание на вопрос суррогатного материнства в Украине, подчеркнув, что государство должно на законодательном уровне урегулировать все проблемные моменты, чтобы Украина не превращалась в страну-донора.