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"Вам нада столько масла?": В Сети смеются над флешмобом с маслом от Roshen

24 ноября 2020, 18:25

Пользователи потешаются над нелепой рекламой сторонников Петра Порошенко.

Сторонники Порошенко запасаются сливочным маслом Roshen / Фото: Twitter/Andrew Nick

В украинском сегменте соцсетей некоторые пользователи начали распространять посты одинакового содержания, где забавно описывается покупка в супермаркете сливочного масла торговой марки Roshen.

"Зашла сегодня в Сильпо, по совету друзей ... Приобрела пять штук масла (это мне на год)", - так начинаются все посты, которые преимущественно публикуют в Twitter.

Затем пользователи рассказывают, что кассир интересуется, зачем покупателю столько сливочного масла. А он, в свою очередь, отвечает, что эта покупка позволит поддержать бизнес бывшего президента Петра Порошенко.

Некоторые начали шутить на эту тему.

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На весьма необычный флешмоб сторонников экс-главы государства отреагировали другие пользователи. Многие не понимали, почему Порошенко начал нуждаться в подобной благотворительности.

"Это флешмоб-розыгрыш, или реально пиар-креатив?.." – написал в Facebook Михаил Ганницкий.

"Что они мешают в масло, после котрого возникает такая нативная реклама?" – спросила Марина Калинина.

"Порошенко решил заняться "благотворительностью". Теперь его компания Рошен выпускает сливочное масло, а порохоботы покупают его и хвастаются этим в социальных сетях. При чем они аргументируют покупку тем, что вырученные деньги за масло пойдут на благотворительность. И когда это фамилия Порошенко стала синонимом слову благотворительность?" – поинтересовалась Валентина Алиярова.

"Фууу девка спрячь свои прокладки как ты посмела положить их на ленту

Петр Порошенко Магазин Roshen новости Украины сливочное масло
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