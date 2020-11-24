"Вам нада столько масла?": В Сети смеются над флешмобом с маслом от Roshen

Пользователи потешаются над нелепой рекламой сторонников Петра Порошенко.
В украинском сегменте соцсетей некоторые пользователи начали распространять посты одинакового содержания, где забавно описывается покупка в супермаркете сливочного масла торговой марки Roshen.
"Зашла сегодня в Сильпо, по совету друзей ... Приобрела пять штук масла (это мне на год)", - так начинаются все посты, которые преимущественно публикуют в Twitter.
Затем пользователи рассказывают, что кассир интересуется, зачем покупателю столько сливочного масла. А он, в свою очередь, отвечает, что эта покупка позволит поддержать бизнес бывшего президента Петра Порошенко.
Некоторые начали шутить на эту тему.
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На весьма необычный флешмоб сторонников экс-главы государства отреагировали другие пользователи. Многие не понимали, почему Порошенко начал нуждаться в подобной благотворительности.
"Это флешмоб-розыгрыш, или реально пиар-креатив?.." – написал в Facebook Михаил Ганницкий.
"Что они мешают в масло, после котрого возникает такая нативная реклама?" – спросила Марина Калинина.
"Порошенко решил заняться "благотворительностью". Теперь его компания Рошен выпускает сливочное масло, а порохоботы покупают его и хвастаются этим в социальных сетях. При чем они аргументируют покупку тем, что вырученные деньги за масло пойдут на благотворительность. И когда это фамилия Порошенко стала синонимом слову благотворительность?" – поинтересовалась Валентина Алиярова.
"Фууу девка спрячь свои прокладки как ты посмела положить их на ленту
Напомним, Садовый обвинил членов партии Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) в попытке узурпировать власть в городе ‒ через экстренный созыв сессии новоизбранного горсовета депутатов.
Глава фракции Европейской солидарности во Львовской городской раде Петр Адамык назвал безосновательными обвинения новоизбранного мэра Львова Андрея Садового, поскольку депутаты лишь хотят выполнить норму закона О местном самоуправлении.