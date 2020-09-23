В школах появится новый предмет - что будут изучать старшеклассники

Новый предмет поможет многим из старшеклассников определиться со своей будущей профессией.
В Кабмине заявили, что в школах у учеников старших классов скоро появится новый предмет о предпринимательстве. Преподавать его будут 10 и 11-классникам.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
В ведомстве отметили, что новый предмет поможет многим из старшеклассников определиться со своей будущей профессией. Изучать предмет школьники будут по желанию, в рамках факультатива.
В университетах Украины также появится курс "Инновационное предпринимательство и управление стартап-проектами" в рамках проекта "Предпринимательский университет".
Читайте такжеВ Украине все школы и детсады закроют на карантин: эксперт назвал причину
Министерство цифровой трансформации планирует в ближайшие годы открыть также центры поддержки предпринимательства Дія.Бізнес во всех городах Украины, сообщила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан. На очереди - Николаев и Черкассы.
В свою очередь Министерство образования и науки постепенно внедряет в Украине проект национальной стратегии развития инклюзивного образования. По состоянию на сентябрь 2020 года было открыто 633 инклюзивно-ресурсных центра, а в прошлом учебном году в 35,14% школ были инклюзивные классы.
- Как ранее писал Главред, в случае перевода школ на дистанционное обучения во время карантина, учителя смогут отказаться от 12-балльной шкалы оценивания и будут оценивать знания учащихся по собственным критериям.
- 17 сентября министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условия, при которых школы и детсады будут закрывать на карантин.
- Врач-эпидемиолог Андрей Александрин назвал одну из причин, почему в украинских школах и детсадах фиксируют вспышки заражения коронавирусом Covid-19.