В школах появится новый предмет - что будут изучать старшеклассники

У старшеклассников появится новый предмет / Bigmir.net

В Кабмине заявили, что в школах у учеников старших классов скоро появится новый предмет о предпринимательстве. Преподавать его будут 10 и 11-классникам.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

В ведомстве отметили, что новый предмет поможет многим из старшеклассников определиться со своей будущей профессией. Изучать предмет школьники будут по желанию, в рамках факультатива.

В университетах Украины также появится курс "Инновационное предпринимательство и управление стартап-проектами" в рамках проекта "Предпринимательский университет".

Читайте такжеВ Украине все школы и детсады закроют на карантин: эксперт назвал причину

Министерство цифровой трансформации планирует в ближайшие годы открыть также центры поддержки предпринимательства Дія.Бізнес во всех городах Украины, сообщила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан. На очереди - Николаев и Черкассы.

В свою очередь Министерство образования и науки постепенно внедряет в Украине проект национальной стратегии развития инклюзивного образования. По состоянию на сентябрь 2020 года было открыто 633 инклюзивно-ресурсных центра, а в прошлом учебном году в 35,14% школ были инклюзивные классы.