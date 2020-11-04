В штабе ООС назвали четыре новые точки разведения сил на Донбассе

ВСУ на Донбассе / Comments.UA

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил будет проведено разведение сил в четырех новых точках.

Об этом сообщил исполняющий обязанности командующего Объединенных сил Виктор Ганущак на брифинге, сообщает Радио Свобода.

"По результатам встречи ТКГ согласовано 4 участка: Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое. Ситуация после разведения на участках Станица Луганская, Золотое и Петровское в целом остается стабильной и контролируемой", - рассказал Ганущак.

Новое разведение сил на Донбассе

Луганская область:

Славяносербск;

Петровка;

Нижнетеплое.

Донецкая область:

Григорьевка.

@pressjfo.news

Читайте такжеКак завершить войну на Донбассе: Киев предложит в ТКГ новый документ

Напомним, 28 октября на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны разблокировали возможность перейти к разведению сил и средств на четырех следующих участках.

В рамках рабочей группы по вопросам безопасности спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау отметила готовность сторон поддерживать постоянный режим прекращения огня.

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал Россию и оккупационные власти с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, не дожидаясь подготовки упомянутого выше проекта плана действий.