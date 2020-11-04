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В штабе ООС назвали четыре новые точки разведения сил на Донбассе

4 ноября 2020, 16:59

По результатам встречи ТКГ согласовано 4 участка, рассказал Виктор Ганущак.

ВСУ взяли под контроль село под Докучаевском
ВСУ на Донбассе / Comments.UA

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил будет проведено разведение сил в четырех новых точках.

Об этом сообщил исполняющий обязанности командующего Объединенных сил Виктор Ганущак на брифинге, сообщает Радио Свобода.

"По результатам встречи ТКГ согласовано 4 участка: Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое. Ситуация после разведения на участках Станица Луганская, Золотое и Петровское в целом остается стабильной и контролируемой", - рассказал Ганущак.

Новое разведение сил на Донбассе

Луганская область:

  • Славяносербск;
  • Петровка;
  • Нижнетеплое.

Донецкая область:

  • Григорьевка.
@pressjfo.news

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  • Напомним, 28 октября на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны разблокировали возможность перейти к разведению сил и средств на четырех следующих участках.
  • В рамках рабочей группы по вопросам безопасности спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау отметила готовность сторон поддерживать постоянный режим прекращения огня.
  • Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал Россию и оккупационные власти с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, не дожидаясь подготовки упомянутого выше проекта плана действий.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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