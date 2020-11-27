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В Слуга народа рассказали, будут ли работать детсады и школы при локдауне

27 ноября 2020, 19:57

Ситуацию прокомментировал нардеп из профильного комитета Рады Роман Грищук.

Детсад
Будут ли работать детсады и школы при локдауне / УНИАН

Китайский коронавирус COVID-19 в Украине продолжает инфицировать все больше людей и поэтому украинцы, которые обременены детьми, задались вопросом: закроются ли школы и детские сады ‒ в случае, если правительство введет в стране полный локдаун.

Ситуацию прокомментировал член комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, народный депутат от фракции Слуга народа (политсила президента Владимира Зеленского) Роман Грищук, сообщает портал Телеграф. По словам нардепа, учебные заведения будут работать в обычном режиме и локдаун их ничуть не затронет.

"Их работа будет происходить в штатном режиме с плановыми каникулами. Есть рекомендации Минобразования – идти на карантин, если в группе или учебном заведении выявят случаи заражения COVID-19", – рассказал Грищук.

На уточняющий вопрос по поводу того, как локдаун отразится на студентах, нардеп напомнил, что высшие учебные заведения уже достаточно давно перешли на дистанционный режим работы.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Власти Киева призвали родителей воздержаться от посещения утренников во время новогодних праздников в школах и детских садиках.
  • Как пишет пресс-служба КГГА, на данный момент в столице большое количество школьников и педагогов имеют подтвержденный коронавирус.
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