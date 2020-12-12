В Слуге народа оценили расширение санкций РФ против Украины

Пытаться предвидеть логику принятия решений российской стороны очень тяжело, подчеркнул Дмитрий Наталуха.
Народный депутат от фракции Слуга народа, глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, прокомментировал расширение Россией санкционного списка.
В комментарии изданию Strana.ua он подчеркнул, что затрудняется искать логику в действиях РФ.
"Пытаться предвидеть логику принятия решений наших российских соседей - очень тяжело. Потому что слишком много факторов: начиная от президента США и заканчивая конфликтом в Карабахе и т.д и т.п. Это их дела. Пусть они там принимают все что угодно. Наше дело - разобраться с нашими внутренними санкциями здесь", - говорит нардеп.
Отвечая на вопрос, почему его не оказалось в санкционном списке, Наталуха подчеркнул: "Как бы грустно мне не было, но я не знаю, почему так произошло. Вы же знаете, что я один из тех, кто выступил с заявлением о "красных линиях". Думаю, что это их дело. Очень интересно и комично, что моя жена (Алена Шкрум, депутат партии Батькивщина, - ред.) есть в списке, а меня нет".
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