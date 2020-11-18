В Слуге народа оценили вероятность роспуска Рады

Корниенко считает, что вряд ли президент хотел досрочно прекратить полномочия парламента.
Конституционных оснований для роспуска парламента на данный момент нет, и президент Владимир Зеленский вряд ли пойдет на это.
Такое мнение высказал лидер партии Слуга народа Александр Корниенко в интервью Интерфакс-Украина.
Отвечая на вопрос о том, пойдет ли Зеленский на роспуск Верховной Рады, если она не поддержит его законопроект О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству, Корниенко ответил так: "На сегодняшний день нет конституционных оснований для роспуска. И мы об этом говорим постоянно. Я не думаю, что президент хотел досрочно прекратить полномочия Верховной Рады".
По словам лидера партии СН, такое заявление говорит об обеспокоенности, что с одной стороны "суд принимает не очень полезные решения для страны", а с другой стороны - "и депутаты ведут себя не совсем понятно".
Корниенко считает, что часть народных депутатов "прямо поддерживает эти решения КСУ, часть - поддерживает завуалировано".
"То есть, это скорее такой сигнал - давайте задумаемся о проблеме, начнем дискуссию. Она и начиналась", - сказал Корниенко.
Напомним:
- В Слуге народа призвали Зеленского к роспуску Верховной Рады, если парламент откажется поддержать законопроект №4288, предусматривающий увольнение судей Конституционного суда, которые отменили часть законодательства по борьбе с коррупцией.
- 2 ноября глава государства Владимир Зеленский допустил досрочный роспуск парламента в том случае, если нардепы откажутся увольнять судей КСУ.
- Во вторник, 27 октября, Конституционный суд вынес вердикт о неконституционности статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность для государственных служащих за внесение ложных сведений в электронную декларацию.
- Суд обязал Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) закрыть доступ к электронным декларациям.
- Президент Владимир Зеленский 29 октября созвал срочное заседание СНБО, на котором было принято решение о восстановлении работы НАПК и антикоррупционного законодательства в целом.