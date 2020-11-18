В Слуге народа оценили вероятность роспуска Рады

Корниенко не видит оснований для роспуска парламента/ УНИАН

Конституционных оснований для роспуска парламента на данный момент нет, и президент Владимир Зеленский вряд ли пойдет на это.

Такое мнение высказал лидер партии Слуга народа Александр Корниенко в интервью Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о том, пойдет ли Зеленский на роспуск Верховной Рады, если она не поддержит его законопроект О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству, Корниенко ответил так: "На сегодняшний день нет конституционных оснований для роспуска. И мы об этом говорим постоянно. Я не думаю, что президент хотел досрочно прекратить полномочия Верховной Рады".

По словам лидера партии СН, такое заявление говорит об обеспокоенности, что с одной стороны "суд принимает не очень полезные решения для страны", а с другой стороны - "и депутаты ведут себя не совсем понятно".

Корниенко считает, что часть народных депутатов "прямо поддерживает эти решения КСУ, часть - поддерживает завуалировано".

"То есть, это скорее такой сигнал - давайте задумаемся о проблеме, начнем дискуссию. Она и начиналась", - сказал Корниенко.

Напомним: