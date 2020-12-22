В Слуге народа ответили на требования ФОПов

Арахамия заявил, что не знает, чем еще помочь предпринимателям.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признался, что не понимает, чего требуют протестующие предприниматели, так как фискализация ФОПов уже была отсрочена Верховной Радой на год.
В ходе итоговой пресс-конференции Арахамия сказал, что по его данным 81% взрослого населения Украины выступает за усиление контроля над налогообложением предпринимательской деятельности.
"Мы не понимаем, в чем могут быть еще требования. Честно скажу. Половина фракции считает, что мы слишком компромиссное решение приняли. Но мы не против диалога", - заявил Арахамия.
Также Арахамия подчеркнул, что еще одной отсрочки фискализации бизнеса не будет.
Протесты ФОПов - о чем сообщалось ранее:
- 4 декабря в центре Киева протестующие физлица-предприниматели (движение SaveФОП!) перекрыли правительственный квартал. Предприниматели организовали очередной массовый протест против введения кассовых аппаратов. В то же время начались стычки с полицией.
- 4 декабря Рада приняла закон о помощи во время карантина: ФОПам выплатят по 8 тысяч. Была одобрена помощь путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.
- Выплаты стартовали с 14 декабря. В первый же день в работе портала "Дія", через который подают заявку на выплату, возникли сбои из-за рекордной активности пользователей.
- 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.
- 17 ноября Рада рассмотрела доработанный проект закона об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. Но лишь 17 народных избранников IX созыва поддержали обновленный документ.
- 3 ноября предприниматели устроили протесты возле Верховной рады. Они выступали за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.
Автор: Адриана Бубновская