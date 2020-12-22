В Слуге народа ответили на требования ФОПов

Арахамия заявил, что не понимает, чего еще хотят ФОПы / УНИАН

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признался, что не понимает, чего требуют протестующие предприниматели, так как фискализация ФОПов уже была отсрочена Верховной Радой на год.

В ходе итоговой пресс-конференции Арахамия сказал, что по его данным 81% взрослого населения Украины выступает за усиление контроля над налогообложением предпринимательской деятельности.

"Мы не понимаем, в чем могут быть еще требования. Честно скажу. Половина фракции считает, что мы слишком компромиссное решение приняли. Но мы не против диалога", - заявил Арахамия.

Также Арахамия подчеркнул, что еще одной отсрочки фискализации бизнеса не будет.

Протесты ФОПов - о чем сообщалось ранее: