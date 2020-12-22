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В Слуге народа ответили на требования ФОПов

22 декабря 2020, 20:22
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Арахамия заявил, что не знает, чем еще помочь предпринимателям.

Арахамия
Арахамия заявил, что не понимает, чего еще хотят ФОПы / УНИАН

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признался, что не понимает, чего требуют протестующие предприниматели, так как фискализация ФОПов уже была отсрочена Верховной Радой на год.

В ходе итоговой пресс-конференции Арахамия сказал, что по его данным 81% взрослого населения Украины выступает за усиление контроля над налогообложением предпринимательской деятельности.

"Мы не понимаем, в чем могут быть еще требования. Честно скажу. Половина фракции считает, что мы слишком компромиссное решение приняли. Но мы не против диалога", - заявил Арахамия.

Также Арахамия подчеркнул, что еще одной отсрочки фискализации бизнеса не будет.

Протесты ФОПов - о чем сообщалось ранее:

  • 4 декабря в центре Киева протестующие физлица-предприниматели (движение SaveФОП!) перекрыли правительственный квартал. Предприниматели организовали очередной массовый протест против введения кассовых аппаратов. В то же время начались стычки с полицией.
  • 4 декабря Рада приняла закон о помощи во время карантина: ФОПам выплатят по 8 тысяч. Была одобрена помощь путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.
  • Выплаты стартовали с 14 декабря. В первый же день в работе портала "Дія", через который подают заявку на выплату, возникли сбои из-за рекордной активности пользователей.
  • 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.
  • 17 ноября Рада рассмотрела доработанный проект закона об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. Но лишь 17 народных избранников IX созыва поддержали обновленный документ.
  • 3 ноября предприниматели устроили протесты возле Верховной рады. Они выступали за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.

Слуга народа ФОП новости Украины Давид Арахамия
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