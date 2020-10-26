В Слуге народа рассказали, когда озвучат результаты опроса Зеленского

Бюллетень опроса Зеленского / УНИАН

Ответы, которые дали украинцы во время всенародного опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, станут известны сегодня, 26 октября, вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя фракции Слуга народа Евгении Кравчук. По словам нардепов, официальные результаты опроса должны примерно совпадать с результатами экзит-пола.

"Официальные результаты, они будут сегодня обнародованы. Ближе к вечеру", — сказала она. Кравчук также напомнила украинцам, что опрос не имеет никаких юридических последствий для них и страны.

Опрос от Зеленского - что было ранее: