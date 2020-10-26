В Слуге народа рассказали, когда озвучат результаты опроса Зеленского

Замглавы фракции СН в Раде Евгения Кравчук считает, что официальные результаты опроса должны примерно совпасть с результатами экзит-полов.
Ответы, которые дали украинцы во время всенародного опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, станут известны сегодня, 26 октября, вечером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя фракции Слуга народа Евгении Кравчук. По словам нардепов, официальные результаты опроса должны примерно совпадать с результатами экзит-пола.
"Официальные результаты, они будут сегодня обнародованы. Ближе к вечеру", — сказала она. Кравчук также напомнила украинцам, что опрос не имеет никаких юридических последствий для них и страны.
Опрос от Зеленского - что было ранее:
- Президента Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из пяти важных вопросов.
- По его словам президента, опрос станет реальным внедрением народовластия.
- Первый вопрос звучал так - "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?"
- Второй вопрос касался возможности создания на Донбассе свободной экономической зоны.
- Третий - "Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?"
- Четвертый - "Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?"
- Пятый - "Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?".
Автор: Дмитрий Видоменко