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В Слуге народа рассказали, когда озвучат результаты опроса Зеленского

26 октября 2020, 12:23

Замглавы фракции СН в Раде Евгения Кравчук считает, что официальные результаты опроса должны примерно совпасть с результатами экзит-полов.

опрос от Зеленского
Бюллетень опроса Зеленского / УНИАН

Ответы, которые дали украинцы во время всенародного опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, станут известны сегодня, 26 октября, вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя фракции Слуга народа Евгении Кравчук. По словам нардепов, официальные результаты опроса должны примерно совпадать с результатами экзит-пола.

"Официальные результаты, они будут сегодня обнародованы. Ближе к вечеру", — сказала она. Кравчук также напомнила украинцам, что опрос не имеет никаких юридических последствий для них и страны.

Опрос от Зеленского - что было ранее:

  • Президента Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из пяти важных вопросов.
  • По его словам президента, опрос станет реальным внедрением народовластия.
  • Первый вопрос звучал так - "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?"
  • Второй вопрос касался возможности создания на Донбассе свободной экономической зоны.
  • Третий - "Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?"
  • Четвертый - "Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?"
  • Пятый - "Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?".
Слуга народа новости Украины Евгения Кравчук опрос Зеленского
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