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В Слуге народа рассказали, почему российская вакцина от COVID-19 не подходит украинцам

18 декабря 2020, 20:52
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По словам нардепа, украинцев будут вакцинировать безопасными и эффективными вакцинами.

Российской вакцины от коронавируса в Украине не будет / Reuters

Вакцина российского производства от коронавируса не будет зарегистрирована в Украине. По словам народного депутата от Слуги народа Елены Шуляк​, вакцина не отвечает двум критериям - безопасность и эффективность.

"Не думаю, что вакцину зарегистрируют в Гослекслужбе Украины. Два аспекта для вакцины, которой будут вакцинировать украинских граждан, – это безопасность и эффективность. На сегодня о российской вакцине почему-то очень много говорят, но в России по состоянию на сегодня почти 3 млн случаев заболевания COVID-19 и 50 тыс. уже умерли. Если бы была эффективная и безопасная, то, может быть, темпы распространения вируса в России были бы уменьшены", - сказала Шуляк, передает телеканал Украина 24.

По словам нардепа, украинцев будут вакцинировать "безопасными и эффективными вакцинами, которые пройдут все исследования, будут зарегистрированы, необязательно у нас в стране, а пройдут регистрацию в Евросоюзе, США".

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"Это точно никакая не российская вакцина. Мы это расцениваем как информационные вбросы, к здоровью украинцев это не имеет никакого отношения", - добавила нардеп.

Вакцинация от COVID-19 в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Глава Минздрава Максим Степанов 16 декабря заявил, что Украина рассчитывает получить вакцину от коронавируса уже в феврале 2021 года. Киев проводит переговоры с целью получения препарата как можно раньше.

Около 21 миллиона украинцев, среди которых медработники, бойцы ООС, пожилые люди и другие категории граждан из группы риска будут вакцинироваться за счет государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 18 декабря заявил, что первые партии вакцины от коронавируса Украина может получить в феврале, а в марте 2021 года государство ожидает поставок 8 миллионов доз вакцины для 4 миллионов украинцев.

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