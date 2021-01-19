В Слуге народа резко ответили скандальному главе КСУ Тупицкому

Александру Тупицкому напомнили об украинском законодательстве.
Народный депутат от Слуги народа Ольга Совгиря заявила, что отстраненный от должности судьи Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не может выполнять обязанности главы КСУ.
"Есть положения закона о Конституционном суде, там указывается, что главой Конституционного суда является лицо, которое выбирается среди судей КСУ. Таким образом, если лицо отстранено от исполнения обязанностей судьи Конституционного суда, автоматически это значит, что оно не может выполнять обязанности председателя Конституционного суда", - заявила депутат.
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Также депутат напомнила Александру Тупицкому об украинском законодательстве.
"Дело в том, что президент руководствовался положением Уголовно-процессуального кодекса. Это положение не оспорено на соответствие Конституции, сам указ не обжалован на соответствие закону. Если этот указ кому-то не нравится - есть суд, и этот указ в судебном порядке может быть обжалован", - сказала депутат, передает телеканал Украина 24.
Дело Тупицкого – о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский по итогам внеочередного заседания СНБО 29 декабря подписал указ о временном отстранении главы КСУ Александра Тупицкого от исполнения своих обязанностей из-за того, что судья стал фигурантом уголовного дела. Тупицкий отстранен президентом на 2 месяца.
- 28 декабря глава КСУ Александр Тупицкий был вызван на допрос в генпрокуратуру с целью вручения ему подозрения по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Тупицкий на вызов не явился, после чего Офис генпрокурора обратился к президенту Владимиру Зеленскому с ходатайством о временном отстранении судьи от занимаемой должности в связи с уголовным производством.
- 5 января в КСУ провели заседание и сделали заявление о том, что Зеленский не имел права на отстранение Тупицкого. Согласно версии инстанции, отстранить главу Конституционного суда можно только в случае отстранения судьи, его задержания или заключения под стражу.