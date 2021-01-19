В Слуге народа резко ответили скандальному главе КСУ Тупицкому

Тупицкому резко ответили в Слуге народа / stopcor.org

Народный депутат от Слуги народа Ольга Совгиря заявила, что отстраненный от должности судьи Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не может выполнять обязанности главы КСУ.

"Есть положения закона о Конституционном суде, там указывается, что главой Конституционного суда является лицо, которое выбирается среди судей КСУ. Таким образом, если лицо отстранено от исполнения обязанностей судьи Конституционного суда, автоматически это значит, что оно не может выполнять обязанности председателя Конституционного суда", - заявила депутат.

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Также депутат напомнила Александру Тупицкому об украинском законодательстве.

"Дело в том, что президент руководствовался положением Уголовно-процессуального кодекса. Это положение не оспорено на соответствие Конституции, сам указ не обжалован на соответствие закону. Если этот указ кому-то не нравится - есть суд, и этот указ в судебном порядке может быть обжалован", - сказала депутат, передает телеканал Украина 24.

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