В СНБО бьют тревогу из-за вспышки COVID-19: Данилов дал неутешительный прогноз

Рост заболеваемости COVID-19 связан с несоблюдением карантинных мер.
В Украине прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Об этом он рассказал во время селекторного совещания с главами облгосадминистраций, сообщает пресс-служба СНБО.
По его словам, рост заболеваемости COVID-19 связан с несоблюдением карантинных мер.
"Данилов отметил прогнозируемый рост количества новых случаев инфицирования в условиях массового несоблюдения профилактических мер безопасности", - сообщили в СНБО", - говорится в сообщении.
Секретарь СНБО поставил задачу о необходимости увеличения мест для размещения больных в регионах с большим количеством инфицированных.
Данилов призвал организовать избирательный процесс и голосование на местных выборах 25 октября с учетом всех рекомендаций Министерства здравоохранения.
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Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал о вероятности введения в Украине режима чрезвычайного положения из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.
В то же время он подчеркнул, что Кабмин может рассмотреть такое решение, если с соответствующей инициативной выступит президент.
- В Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 5 тыс. 804 человека.
- Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 250 тыс. 538 случаев COVID-19.
- Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 4 тыс. 779 человек, в том числе 89 человек за прошедшие сутки.
- Выздоровели 110 тыс. 650 человек, за минувшие сутки - 2 тыс. 417.
- На сегодняшний день в Украине болеют 135 тыс. 109 человек.