В СНБО бьют тревогу из-за вспышки COVID-19: Данилов дал неутешительный прогноз

В Украине прогнозируется рост заболеваемости COVID-19 / Фото pixabay.com

В Украине прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Об этом он рассказал во время селекторного совещания с главами облгосадминистраций, сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, рост заболеваемости COVID-19 связан с несоблюдением карантинных мер.

"Данилов отметил прогнозируемый рост количества новых случаев инфицирования в условиях массового несоблюдения профилактических мер безопасности", - сообщили в СНБО", - говорится в сообщении.

Секретарь СНБО поставил задачу о необходимости увеличения мест для размещения больных в регионах с большим количеством инфицированных.

Данилов призвал организовать избирательный процесс и голосование на местных выборах 25 октября с учетом всех рекомендаций Министерства здравоохранения.

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Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал о вероятности введения в Украине режима чрезвычайного положения из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.

В то же время он подчеркнул, что Кабмин может рассмотреть такое решение, если с соответствующей инициативной выступит президент.