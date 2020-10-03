В СНБО назвали три шага принуждения России к миру

Без выполнения определенного плана любые разговоры о прекращении войны со страной-агрессором напрасны / Штаб ООС

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что Украина может принудить Россию к миру на своих условиях. Но для этого обязательным является выполнение трех обязательных шагов.

Об этом Кривонос заявил в интервью 24 каналу.

"О мире с РФ мы можем договориться, когда будет целый комплекс, проведенный с руководством государства и с нашим народом, который поставит Россию перед фактом, что попытки расшатать ситуацию в стране ни к чему не приведут", – считает Кривонос.

По его словам, прежде всего стоит сосредоточиться на наращивании сотрудничества с США, Великобританией, Канадой, Японией и другими странами, которые позволят ставить вопрос усиления санкций против России.

Второй шаг – это четкая работа власти относительно поднятия экономики. Третий шаг - это усиление способности Украины по оказанию сопротивления.

"Когда россияне будут понимать способности ВСУ и вообще способности сектора территориальной обороны как таковые, то заход на нашу территорию будет стоить рубль, а выход – 100 долларов. Почему? Потому что не проблема сейчас россиянам пытаться оккупировать территорию", – объяснил Кривонос.

"Они четко понимают, что контроль над такой большой территорией требует содержания огромного количества вооруженных сил РФ, международное сопротивление будет зашкаливать, и они понимают, что в случае правильной организации территориальной обороны не смогут этого сделать. Потому территориальная оборона уберет желание у россиян лезть сюда как практически, так и теоретически", – добавил он.

Кривонос добавил, что без выполнения этого плана любые разговоры о прекращении войны со страной-агрессором напрасны.

Напомним:

Ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос оценил шансы вернуть Крым силовым методом.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что войну на востоке Украины можно закончить уже в 2020 году.