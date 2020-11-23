В СНБО оценили сроки вакцинации всех украинцев от коронавируса

В совете нацбезопасности заявили о намерении провести среди населения пропаганду вакцинировании от опасного вируса.
Уже до конца 2021 года всех украинцев могут провакцинировать от опасного китайского коронавируса.
Как заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко в понедельник, 23 ноября, каждая страна в мире заинтересована, чтобы вакцинировались люди во всех остальных государствах. Чтобы массовое вакцинирование прошло успешно в Украине, нужно провести пропаганду вакцинации от коронавируса.
"Перед нами стоят задачи - сначала обеспечить самой вакциной. Но очень важен и сам процесс вакцинации, к этому нужно тщательно подготовиться. Я думаю, что мы сможем вакцинировать всю страну до конца следующего года. Но нужна вакцинальная пропаганда, потому что и в Украине, и в мире много людей, которые против вакцинации", - подчеркнул Комиссаренко.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.
- Эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи назвал нонсенсом идею о коллективном иммунитете от коронавируса.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.