В СНБО оценили сроки вакцинации всех украинцев от коронавируса

В СНБО рассказали подробности вакцинации от коронавируса / Reuters

Уже до конца 2021 года всех украинцев могут провакцинировать от опасного китайского коронавируса.

Как заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко в понедельник, 23 ноября, каждая страна в мире заинтересована, чтобы вакцинировались люди во всех остальных государствах. Чтобы массовое вакцинирование прошло успешно в Украине, нужно провести пропаганду вакцинации от коронавируса.

"Перед нами стоят задачи - сначала обеспечить самой вакциной. Но очень важен и сам процесс вакцинации, к этому нужно тщательно подготовиться. Я думаю, что мы сможем вакцинировать всю страну до конца следующего года. Но нужна вакцинальная пропаганда, потому что и в Украине, и в мире много людей, которые против вакцинации", - подчеркнул Комиссаренко.

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее: