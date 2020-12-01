В СНБО озвучили сроки вакцинации от коронавируса в Украине

В ведомстве планируют добиться того, чтобы максимальное количество украинцев вакцинировалось от COVID-19.
В Украине планируют закончить массовую вакцинацию населения против китайского коронавируса COVID-19 до конца будущего года.
Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко. По его словам, в ведомстве планируют добиться того, чтобы вакцинировалось от COVID-19 максимальное количество украинцев.
"До конца следующего года, я думаю, мы уже закончим вакцинацию всего населения Украины - тех, кто этого захочет. Нам нужно провести правильную агитацию за то, что вакцины являются эффективными и что они необходимы, чтобы люди оставались здоровыми", ‒ сказал Комиссаренко.
Он также утверждает ‒ проблемы с вакционированием могут возникнуть из-за того, что в Украине есть люди, которые охвачены активакционной пропагандой и не хотят, соответственно, вакцинироваться.
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