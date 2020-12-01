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В СНБО озвучили сроки вакцинации от коронавируса в Украине

1 декабря 2020, 15:56

В ведомстве планируют добиться того, чтобы максимальное количество украинцев вакцинировалось от COVID-19.

Вакцинация
В СНБО озвучили сроки вакцинации от коронавируса в Украине / УНИАН

В Украине планируют закончить массовую вакцинацию населения против китайского коронавируса COVID-19 до конца будущего года.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко. По его словам, в ведомстве планируют добиться того, чтобы вакцинировалось от COVID-19 максимальное количество украинцев.

"До конца следующего года, я думаю, мы уже закончим вакцинацию всего населения Украины - тех, кто этого захочет. Нам нужно провести правильную агитацию за то, что вакцины являются эффективными и что они необходимы, чтобы люди оставались здоровыми", ‒ сказал Комиссаренко.

Он также утверждает ‒ проблемы с вакционированием могут возникнуть из-за того, что в Украине есть люди, которые охвачены активакционной пропагандой и не хотят, соответственно, вакцинироваться.

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Вакцина против коронавируса - новости:

  • Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о перспективах получения Украиной вакцины от коронавируса. По его словам, Украина получит около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса.
  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
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