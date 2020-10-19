В СНБО поведали, где в украинских больницах ситуация с Covid-19 тяжелее всего

По данным сотрудников ведомства, в трех регионах Украины ситуация с койками в больницах близка к критической.
В понедельник, 19 октября нынешнего года, сотрудники Совета национальной безопасности и обороны озвучили ситуацию с заполненностью коек в "коронавирусных" больницах в разных регионах Украины.
Об этом сообщается в оперативной информации СНБО по преодолению негативных последствий эпидемии Covid-19 в Украине.
Сложнее всего сложилась ситуация в Луганской области, где в отдельных медицинских учреждениях наблюдается полная загруженность коек.
Далее, после Луганщину идут Одесская и Сумская области, где загруженность больничных коек достигает 90% и 88,2%. Также в "лидеры" выбилась Донецкая (81,8%) и Хмельницкая (75,4%) области.
Средний показатель загруженности коек в Украине составляет 65,7%. Ниже предельного уровня (50% - Главред) загруженность наблюдается в Ивано-Франковской (43,7%) и Кировоградской (48,3%) областях.
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Коронавирус в Украине – что было ранее:
- В Украине прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
- По его словам, такое положение вещей связано с несоблюдением карантинных мер.
- Известный врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила о том, что в Украине началась вторая волна коронавируса.