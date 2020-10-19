В СНБО поведали, где в украинских больницах ситуация с Covid-19 тяжелее всего/ УНИАН

В понедельник, 19 октября нынешнего года, сотрудники Совета национальной безопасности и обороны озвучили ситуацию с заполненностью коек в "коронавирусных" больницах в разных регионах Украины.

Об этом сообщается в оперативной информации СНБО по преодолению негативных последствий эпидемии Covid-19 в Украине.

Сложнее всего сложилась ситуация в Луганской области, где в отдельных медицинских учреждениях наблюдается полная загруженность коек.

Далее, после Луганщину идут Одесская и Сумская области, где загруженность больничных коек достигает 90% и 88,2%. Также в "лидеры" выбилась Донецкая (81,8%) и Хмельницкая (75,4%) области.

Средний показатель загруженности коек в Украине составляет 65,7%. Ниже предельного уровня (50% - Главред) загруженность наблюдается в Ивано-Франковской (43,7%) и Кировоградской (48,3%) областях.

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