В СНБО рассказали, каким будет новое решение по Донбассу

Алексей Данилов / УНИАН

По ситуации с урегулированием военного конфликта на Донбассе готовится специальное решение Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию Фокус. На вопрос журналиста о том, что будет после 9 декабря 2020 года (в этот день истекает срок действия так называемого плана А — разрешения конфликта на Донбассе политико-дипломатическими средствами), Данилов ответил ‒ готовится новое решение СНБО.

По его словам, соответствующее указание отдал лично президент Украины Владимир Зеленский.

"Это решение президента. 7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях", ‒ сказал Данилов.

Секретарь СНБО также отметил ‒ до того времени, пока Россия не уйдет из захваченного Крыма и из ОРДЛО, все переговоры, договоренности с Кремлем будут очень шаткими с точки зрения их выполнения.

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