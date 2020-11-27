В СНБО рассказали, каким будет новое решение по Донбассу

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о поручении от президента Зеленского по поводу войны на Донбассе.
По ситуации с урегулированием военного конфликта на Донбассе готовится специальное решение Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию Фокус. На вопрос журналиста о том, что будет после 9 декабря 2020 года (в этот день истекает срок действия так называемого плана А — разрешения конфликта на Донбассе политико-дипломатическими средствами), Данилов ответил ‒ готовится новое решение СНБО.
По его словам, соответствующее указание отдал лично президент Украины Владимир Зеленский.
"Это решение президента. 7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях", ‒ сказал Данилов.
Секретарь СНБО также отметил ‒ до того времени, пока Россия не уйдет из захваченного Крыма и из ОРДЛО, все переговоры, договоренности с Кремлем будут очень шаткими с точки зрения их выполнения.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Ранее глава украинкой делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о том, что на данный момент нет переговорного формата, который обеспечит урегулирование конфликта на Донбассе с последующим восстановлением региона. Однако украинская сторона работает над поиском оптимального решения.
- Также Кравчук уверен, что у президента Владимира Зеленского есть "план Б" по урегулированию ситуации на Донбассе.