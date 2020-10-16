В СНБО спрогнозировали, от скольких видов гриппа будут отбиваться украинцы / УНИАН

В осенне-зимний сезон в нынешнем году в Украине ожидается массовое распространение четырех штаммов гриппа.

Об этом сообщают представители пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны в социальной сети Facebook.

Именно такой прогноз по гриппу озвучил во время заседания СНБО озвучил секретарь ведомства Алексей Данилов.

По словам чиновников ‒ согласно прогнозам Министерства здравоохранения Украины, в нынешнем году ожидаются четыре штамма гриппа. Данилов также напомнил, что в последние годы в больницах с диагнозом "грипп" на лечении находилось около 280 тысяч человек, среди которых 65% ‒ дети.

Секретарь СНБО также отметил ‒ необходимо предпринять меры по обеспечению работы аппаратов искусственной вентиляции легких в условиях осеннего похолодания. Кроме того, на заседании члены Совета обсудили необходимость обеспечения мест в больницах в сезон гриппа.

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