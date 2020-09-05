В США пояснили причину полета над Украиной ядерных бомбардировщиков

Появились фото истребителей ВСУ, сопровождающих партнеров.
Европейское командование вооруженных сил США пояснило, что полет над Украиной бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, был осуществлен с целью демонстрации возможностей по сдерживанию России.
Как сказано в заявлении ведомства, три бомбардировщика B-52 Stratofortress ВВС США из 5-го бомбардировочного крыла базы ВВС Майнот продемонстрировали учения по интеграции с украинскими истребителями в воздушном пространстве Украины.
Отмечается, что данный полет уже давно был запланирован. Это часть учений по испытанию шести самолетов B-52 на авиабазе Фэрфорд в Глостершире в Великобритании. В рамках миссии партнеры проработали подготовку в воздухе, возможности коллективной обороны, а также "стратегические и оперативные возможности для сдерживания России и обеспечения безопасности союзников и партнеров".
Читайте такжеКонцерн Антонов выпустил первый самолет без деталей РФВ частности, к северу от Крыма над Украиной летали 3 стратегических бомбардировщика B-52H с бортовыми номерами 61-0034, 60-0005 и 60-0044 и позывными Юлия. Они пролетели над Волынской, Ровенской, Житомирской областями и Киевом. Затем самолеты развернулись к Херсонской области и сделали круг вдоль побережья Азовского моря.
Впоследствии командование Воздушных сил ВСУ опубликовала фото сопровождения американских бомбардировщиков украинскими истребителями в небе над Украиной. Три американских самолета B-52H сопровождало два Су-27 и два МиГ-29 украинских вооруженных сил.
Самолеты США в небе над Украиной:
в небе над Украиной пролетели три военных самолета ВВС США Boeing B-52 Stratofortress.
согласно с договоренностями о поставках в Украину новой части американской помощи, солдаты США закончили подготовку к отправке груза с боеприпасами для переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.