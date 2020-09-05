В США пояснили причину полета над Украиной ядерных бомбардировщиков

Европейское командование вооруженных сил США пояснило, что полет над Украиной бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, был осуществлен с целью демонстрации возможностей по сдерживанию России.

Как сказано в заявлении ведомства, три бомбардировщика B-52 Stratofortress ВВС США из 5-го бомбардировочного крыла базы ВВС Майнот продемонстрировали учения по интеграции с украинскими истребителями в воздушном пространстве Украины.

Отмечается, что данный полет уже давно был запланирован. Это часть учений по испытанию шести самолетов B-52 на авиабазе Фэрфорд в Глостершире в Великобритании. В рамках миссии партнеры проработали подготовку в воздухе, возможности коллективной обороны, а также "стратегические и оперативные возможности для сдерживания России и обеспечения безопасности союзников и партнеров".

Читайте такжеКонцерн Антонов выпустил первый самолет без деталей РФВ частности, к северу от Крыма над Украиной летали 3 стратегических бомбардировщика B-52H с бортовыми номерами 61-0034, 60-0005 и 60-0044 и позывными Юлия. Они пролетели над Волынской, Ровенской, Житомирской областями и Киевом. Затем самолеты развернулись к Херсонской области и сделали круг вдоль побережья Азовского моря.

Впоследствии командование Воздушных сил ВСУ опубликовала фото сопровождения американских бомбардировщиков украинскими истребителями в небе над Украиной. Три американских самолета B-52H сопровождало два Су-27 и два МиГ-29 украинских вооруженных сил.

Самолеты США в небе над Украиной: