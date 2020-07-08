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В США предложили увеличить военную помощь Украине: столько получим

Военная помощь США Украине может увеличиться на 25 миллионов долларов.

8 июля 2020, 08:53
флаг США
Финансовый год в США начнется 1 октября / Фото Reuters

В 2021 году Украина может получить на 25 миллионов долларов больше военной помощи от США. С таким предложение выступили демократы.

Военная помощь США Украине может составить 275 миллионов долларов. Об этом говорится в обнародованном на сайте Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США проекте бюджета на следующий год.

Дополнительные средства предполагается потратить на подготовку личного состава, вооружение, логистику и разведку.

Кроме того, отмечается, что в случае каких-либо неоправданных задержек в выплате пособия Конгресс США должен быть проинформирован американским министром обороны, которым с 2017 года является Марк Эспер.

Читайте такжеПолитолог рассказал, как путинофильство Трампа сыграет на руку УкраинеПроект бюджета еще должен пройти этапы утверждения в Палате представителей США и в американском Сенате, а потом его сможет подписать глава Белого дома Дональд Трамп.

Как известно, финансовый год в США начнется 1 октября.

Как сообщал Главред, Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и необходимого для них оборудования на общую сумму в 600 миллионов долларов.

Ранее в рамках военного сотрудничества между США и Украиной американцы передали украинцам военное оборудование, стоимость которого оценивается на сумму более 60 миллионов долларов. Это противотанковые ракеты Javelin, а также рации и боеприпасы.

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