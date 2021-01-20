В США рассказали, чего ждать Киеву от Вашингтона при Байдене

Джо Байден / Фото Reuters

Украинский вопрос стал для США весомым, заявил американский историк и исследователь Восточной Европы Тимоти Снайдер.

Как подчеркнул он в интервью НВ, дональд Трамп "повторял российскую пропаганду, что Украина — коррумпированное государство-неудачник, то есть то же, что говорят в России".

"В конце концов, он говорил о том, что Байден причастен к коррумпированным сделкам внутри Украины. В то же время ирония в том, что адвокат Трампа Джулиани наоборот встречался с наиболее коррумпированными украинцами, чтобы те помогли дискредитировать кандидата в президенты и оппонента", - напомнил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что после Трампа американцы куда более скептически и с большим подозрением стали относиться к Украине.

"Это печально, но это может пройти довольно быстро. С Байденом в Белом доме может быстро измениться", - Снайдер.