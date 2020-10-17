В США сняли запрет на полеты у Крыма: в Киеве сделали заявление

Снят запрет на полеты у Крыма / Reuters

В Федеральном авиационном управлении США приняли решение об использовании воздушного пространства возле аннексированного Россией Крыма.

Решение американских властей прокомментировали в Министерстве иностранных дел Украины, сообщает Крым.Реалии.

Как подчеркнула спикер украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко, в документе, принятом США, говорится о снятии запрета на осуществление полетов в западной части Симферопольского района полетной информации, то есть в международном пространстве над Черным морем, где ответственность за обслуживание делегирована Украине.

По ее словам, воздушное пространство над временно оккупированной территории АРК было и остается недоступным для планирования и выполнения полетов.

"Указанные изменения были внесены по результатам взаимодействия специалистов Госавиаслужбы Украины и Украэроруха с Федеральной авиационной администрацией США", – добавила Зеленко.

Как уточнили в Государственном предприятии обслуживания воздушного движения Украины (Украэродвижение), на основе анализа отчетов мониторинга управления рисками за последние три с половиной года отмечено, что в результате целенаправленных усилий Украины количество случаев, имевших потенциальное влияние на безопасность полетов, связанных с российской агрессией в Украине, снизилось практически до нуля.

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Напомним, воздушное пространство над временно оккупированной территории АРК было и остается недоступным для планирования и выполнения полетов в соответствии с решением государственной авиационной службы Украины.