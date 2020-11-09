В Сумах взбунтовались против карантина и потребовали прекратить "кошмарить бизнес"

Представители малого и среднего бизнеса вышли на акцию протеста.
В понедельник, 9 ноября, в Сумах представители малого и среднего бизнеса вышли на акцию протеста против карантинных ограничений.
Протестующие перекрыли центральные улицы - Героев Сумщины в районе перекрестка с Харьковской, сообщает Суспільне.
Формально протестующие ничего не нарушают – они ходят по пешеходному переходу. В то же время движение по улице остановлено. Полиция разворачивает автомобили, которые не успели проехать.
Предприниматели собрались у фонтана Садко в центре Сум. Они держат плакаты и флажки с надписями "Save ФОП", "Требуем сохранить бизнес", "Экономика там, где бизнес", "Хотим работать, а не попрошайничать".
На акцию пришли, по информации полиции, более 700 человек, среди них предприниматели, которые протестуют против карантинных ограничений, и те представители бизнеса, которые выступают против введения кассовых аппаратов.
Как уточнил в Facebook экс-глава Сумского облсовета Семен Салатенко, среди основных требований протестующих: отмена ввода РРО (кассовых аппаратов для малого бизнеса, отмена "карантина выходного дня"; а также прекратить "кошмарить бизнес" в условиях карантина".
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Напомним, ранее в Черкассах отказались выполнять требования, в связи с отнесением областного центра к "оранжевой" зоне карантинных ограничений.
Что такое карантин выходного дня:
- В Украине анонсировали введение карантина выходного дня.
- В выходные дни (в субботу и воскресенье), начиная с 00.00 субботы до 00.00 понедельника, будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции, ветеринарные аптеки.
- Работу ресторанов, кафе, других заведений общественного питания предлагается в эти дни сделать исключительно "на вынос".
- Все остальные магазины, торгово-развлекательные центры должны быть закрыты", - пояснил глава Минздрава.