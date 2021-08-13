В Тернопольской области 9-месячный ребенок заболел "индийским" коронавирусом Дельта: он в больнице / Reuters

В Кременце Тернопольской области штамм коронавируса "Дельта" подтвердили у 9-месячного ребенка. Ее госпитализировали вместе с матерью.

Как сообщает местное издание "Тернополяне", кроме этого, в области штаммом коронавируса "Дельта" болеют еще два ребенка. Они находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении детской городской больницы.

"В Кременце госпитализировали маму с ребенком, которому 9 месяцев. Если в семье появляется кто-то один зараженный, то из-за бытовой формы болеют сразу все. Поэтому надо вакцинироваться и соблюдать карантинные меры", - заявила начальница департамента здравоохранения Тернопольской ОГА Ольга Ярмоленко.

Ранее сообщалось, в Украине из-за циркуляции штамма Дельта может произойти вспышка коронавируса. Как заявил главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко, может повториться ситуация, похожая на израильскую, где высокий уровень вакцинации не предотвратил новой вспышки.

Также ранее в Александровской больнице Киева от коронавируса "Дельта" скончался мужчина. Он был врачем и не выезжал за пределы Украины.

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Кроме того, в Тернопольской области уже зафиксировано 52 случая заражения индийским штаммом коронавируса "Дельта". Среди больных этим вариантом инфекции есть одиннадцатилетний ребенок. Кроме этого, в регионе уже зафиксирована первая смерть, спровоцированная Дельта-штаммом.