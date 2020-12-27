В ТКГ по Донбассу заявили, что Кравчук бесит Москву

Кравчук бесит Россиию, заявил Денис Казанский / УНИАН

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук занимает достаточно жесткую позицию, которая бесит Москву, заявил журналист, член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

"У меня впечатление о Кравчуке как о человеке очень опытном и хитром. Он может говорить убаюкивающим тоном, изображать доброго дедушку, а потом вдруг резко ужесточить риторику и всех встряхнуть", – сказал Казанский в интервью Редакция Obozrevatel.

По его словам, Кравчук не идет на уступки. В качестве примера он привел обсуждение на заседании ТКГ плана по Донбассу.

"Системная позиция той стороны такова: будет либо по-нашему, либо никак. Они говорят: "Ваш план мы не хотим обсуждать, мы считаем, что он нарушает Минские соглашения. Вот наш план, мы будем обсуждать его. А если вы не хотите, скажите, что вы выходите из Минских соглашений". И Кравчук сказал: "Нет, ребята, план непонятно от кого, от этих "ДНР"-"ЛНР" мы обсуждать не будем. Если это план Российской Федерации, пусть она официально там пришлет бумагу, что это план РФ", – рассказал журналист.

"Я считаю, что это позиция нормальная. Россию она очень взбесила", – заметил он.

Планы по решению ситуации на Донбассе – о чем сообщалось ранее: