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В ТКГ рассказали, как Кравчук "заболтал" Россию и спас переговоры по Донбассу

14 сентября 2020, 13:14

Первый президент Украины успокоил Москву на переговорях по Донбассу.

Кравчук
Кравчук спас переговоры по Донбассу / УНИАН

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук "заболтал" Россию, которая угрожала сорвать переговоры из-за постановления о местных выборах в Украине, заявил журналист, представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.

Об этом Гармаш рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Ситуация была критическая, Россия была готова сорвать переговоры вообще, я присутствовал при этом. Действительно Кравчук тогда спас ситуацию тем, что пообещал рассмотреть. А что он еще мог пообещать? Он же не мог пообещать изменить это постановление", - отметил Гармаш.

По словам участника ТКГ, России нечего было сказать, потому ей пришлось дальше вести переговоры.

"Он (Кравчук – ред.) разблокировал на тот момент ситуацию. Потом, уже на следующей ТКГ, на последней очередной 2 сентября, Россия уже более жестко ставила вопрос. Опять же Кравчук сказал: "Я отправил, вот вам доказательства". Можно сказать недипломатично, но по сути – заболтал", - рассказал он.

Ситуация на Донбассе – о чем говорилось ранее:

  • 11 сентября глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе, первый президент страны Леонид Кравчук выразил готовность поехать в ОРДЛО. Первый президент отметил, что предложение поехать на Донбасс он высказал в ходе последнего заседания ТКГ, созванного в связи с обострением ситуации возле населенного пункта Шумы.
  • 11 сентября руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию военного конфликта на Донбассе Леонид Кравчук признался, что инспекция вблизи Шумов была отменена после обстрелов.
  • 11 сентября первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (наша страна, РФ и ОБСЕ) по Донбассу Леонид Кравчук "поставил крест" на Минских соглашениях. Он отметил, что во время подписания Минских договоренностей уже было понятно, что они не будут выполнены.

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