В ТКГ рассказали, как Кравчук "заболтал" Россию и спас переговоры по Донбассу

Кравчук спас переговоры по Донбассу / УНИАН

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук "заболтал" Россию, которая угрожала сорвать переговоры из-за постановления о местных выборах в Украине, заявил журналист, представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.

Об этом Гармаш рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Ситуация была критическая, Россия была готова сорвать переговоры вообще, я присутствовал при этом. Действительно Кравчук тогда спас ситуацию тем, что пообещал рассмотреть. А что он еще мог пообещать? Он же не мог пообещать изменить это постановление", - отметил Гармаш.

По словам участника ТКГ, России нечего было сказать, потому ей пришлось дальше вести переговоры.

"Он (Кравчук – ред.) разблокировал на тот момент ситуацию. Потом, уже на следующей ТКГ, на последней очередной 2 сентября, Россия уже более жестко ставила вопрос. Опять же Кравчук сказал: "Я отправил, вот вам доказательства". Можно сказать недипломатично, но по сути – заболтал", - рассказал он.

Ситуация на Донбассе – о чем говорилось ранее: