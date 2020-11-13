В ТКГ заявили о "бешеном" давлении Франции и Германии на РФ

К Новому году может произойти очередной обмен пленными.
Для скорейшего освобождения украинских заложников из плена пророссийских боевиков ЛДНР Франция и Германия давят на Россию, поскольку обмен пленными запланирован на 24 декабря.
Как заявил советник по вопросам информационной политики украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24, узники Кремля должны вернуться домой к Новому году.
По словам представителя, до 15 ноября должен произойти допуск представителей Международного комитета Красного креста к украинским пленным на оккупированном Донбассе.
"Это обязательства, которые подписал Путин. Бешеное давление сейчас оказывается на Российскую Федерацию, в том числе с помощью Франции и Германии в "нормандском формате" для того, чтобы допустили", — сказал он.
Читайте такжеДонбасс не получит особый статус: Кравчук заговорил о распаде УкраиныАрестович подчеркнул, что украинская сторона все делает для того, что политические заключенные вернулись из РФ в Украину до 24 декабря, чтобы быть дома на католическое Рождество. Европейские партнеры, добавил спикер, активно способствуют ускорению процесса.
"Прямо давят, не скрываясь, на Российскую Федерацию, чтобы осуществить обмен", — сказал Арестович.
Конфликт на Донбассе
Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук 3 ноября рассказал о плане действий Киева по урегулированию российско-украинского конфликта на востоке Украины. План предполагает установление мира, передачу границы и проведение выборов в ОРДЛО.
Если сторонам удастся договориться, российские войска можно будет вывести с отдельных районов Донбасса уже в начале следующего года. В марте 2021 года при таком сценарии появится возможность для проведения местных выборов в регионе.
В Кремле считают, что алгоритм Киева по решению конфликта на Донбассе не соответствует Минским соглашениям.
10 ноября в ТКГ заявили, что в ходе переговоров стороны договорились о принятии плана действий Киева по Донбассу за основу.
Однако позже у Кравчука заявили о преждевременном заявлении пресс-службы украинской делегации. Россия и Украина по-прежнему имеют множество противоречий по вопросам урегулирования вооруженной конфронтации в ОРДЛО.