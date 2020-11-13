В ТКГ заявили о "бешеном" давлении Франции и Германии на РФ

Алексей Арестович рассказал о давлении на Россию со стороны Франции и Германии / Facenews

Для скорейшего освобождения украинских заложников из плена пророссийских боевиков ЛДНР Франция и Германия давят на Россию, поскольку обмен пленными запланирован на 24 декабря.

Как заявил советник по вопросам информационной политики украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24, узники Кремля должны вернуться домой к Новому году.

По словам представителя, до 15 ноября должен произойти допуск представителей Международного комитета Красного креста к украинским пленным на оккупированном Донбассе.

"Это обязательства, которые подписал Путин. Бешеное давление сейчас оказывается на Российскую Федерацию, в том числе с помощью Франции и Германии в "нормандском формате" для того, чтобы допустили", — сказал он.

Читайте такжеДонбасс не получит особый статус: Кравчук заговорил о распаде УкраиныАрестович подчеркнул, что украинская сторона все делает для того, что политические заключенные вернулись из РФ в Украину до 24 декабря, чтобы быть дома на католическое Рождество. Европейские партнеры, добавил спикер, активно способствуют ускорению процесса.

"Прямо давят, не скрываясь, на Российскую Федерацию, чтобы осуществить обмен", — сказал Арестович.

Конфликт на Донбассе