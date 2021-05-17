В трусах и с гитарой: Гордон похвастался "секси-кексиками"

На снимке изображены шесть кексов от пользователя @my_cake_kyiv, на которых запечатлен украинский журналист.
Украинский журналист Дмитрий Гордон, который недавно выпустил конфеты "Гордон в шоколаде", похвастался кексами со своим изображением. Фото с выпечкой он опубликовал в Instagram, подписав "вкусного понедельника".
На снимке изображены шесть кексов от пользователя @my_cake_kyiv, на которых запечатлен украинский журналист.
На первом кексе Гордон позирует с гитарой. Также на нем написано "Ну что тебе сыграть красавица?".
На втором журналист в пиджаке и джинсах поздравляет с Днем рождения.
А еще на одном он изображен с голым торсом, в трусах и солнцезащитных очках.
- Ранее Главред писал о том, что Гордон заявил, что готов судиться с бывшим президентом и нардепом Петром Порошенко и потроллил экс-украинского лидера.
- Гордон в видео, опубликованном на его YouTube-канале, сказал, что Порошенко возмутило не заявление о сговоре властей Украины с президентом РФ Владимиром Путиным в 2014 году, а ревность.
- По словам Гордона, только в среду, 12 мая, он понял, что жизнь удалась, поскольку пришла благая весть о том, что Порошенко решил подать на него в суд.
Автор: Екатерина Трохимчук