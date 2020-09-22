В учебнике истории для первоклашек нашли вопиющий ляп про Киев - фото

Памятник основателям Киева / УНИАН

В учебнике для первых классов украинских школ обнаружили грубую фактологическую ошибку ‒ Киев, а также самые известные исторические памятники столицы оказались существенно "омоложены".

На ошибку в учебном пособии обратил внимание житель Киева Владимир Людмирский в социальной сети Facebook.

Конкретно ‒ датой основания Киева в учебнике значится не V столетие (482 год), а XIX столетие ‒ то есть ошибка в датировке составила около полутора тысяч лет.

Ошибочный текст о Киеве и его достопримечательностях писался авторитетным специалистом ‒ доктором педагогических наук, сотрудницей Института педагогики и обладательницей государственных премий в сфере образования Ольгой Хорошковской.

Она известна как автор самых дорогих учебников для первоклассников в Украине (стоимость отдельных выпусков доходила до 647 гривен за экземпляр). Кроме того, Хорошковскую знают благодаря сыну Валерию — коммерсанту и бывшему топ-чиновнику. В свое время он возглавлял Минфин, СБУ, Таможенную службу, а в 2020 году даже рассматривался как кандидат в премьер-министры.

Пользователи украинского сегмента Facebook жестко раскритиковали такую ошибку.

"Твою же м...! Даже Прилукам 935 лет, а столице пару сотен! Не хватило ума написать римскими. Грустно", - гневно прокомментировала Валентина Малярова.

"И самое печальное, что это даже не опечатка. Где дата основания Киева - середина 5 столетия, а где основание Софии и Лавры - начало 11 столетия. Плюс-минус пол тысячи лет", - возмутилась Елена Тищенко.

"Ольга Хорошковская, видно, хорошо знает историю. К сожалению действительно - так во всем", - грустно констатировала Виктория Белова.

"Да, к сожалению, здесь это наглядно видно. А в энергетике,транспорте, управлении - круговая порука таких же знатоков", - подвела итог обсуждением Елена Золотарева.

Ошибки в учебниках - что было ранее: