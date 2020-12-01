В Украине бесплатно отдают конфискованный самолет Ан-2

Ожидается, что воздушное судно будут использовать в учебных целях.
Государственное предприятие Сетам заявило о намерении бесплатно отдать воздушное судно Ан-2, занесенное в Книгу рекордов Гиннеса как самолет, который выпускается дольше всех в мире – почти 70 лет.
Как сообщает пресс-служба Минюста в Facebook, самолет был конфискован по решению суда из-за контрабанды сигарет.
По словам представителей министерства, летательный аппарат может стать "отличным тренажером для будущих пилотов в специализированных учебных заведениях". Уточняется, что заявки принимаются до 12 декабря.
Информация о самолете:
бортовой номер: UR-40308;
заводской номер: 1Г22138;
пассажировместимость: 12 человек;
длина: 12,4 м, высота: 5,35 м, размах крыльев: 18,17 м;
максимальный взлетный вес: 5250 кг;
практическая дальность: 900 км;
длина разбега: 105 м.
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Как ранее писал Главред, руководитель Министерства юстиции Украины Денис Малюська рассказал о том, почему при громадном штрафе за нарушение масочного режима ранее полиция применяла его весьма редко.
Напомним также, Денис Малюська заявил, что ведомство планирует продать 27 украинских законсервированных тюрем.