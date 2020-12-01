В Украине бесплатно отдают конфискованный самолет Ан-2

Минюст бесплатно отдает конфискованный самолет Ан-2 / Фото: Facebook/Министерство юстиции

Государственное предприятие Сетам заявило о намерении бесплатно отдать воздушное судно Ан-2, занесенное в Книгу рекордов Гиннеса как самолет, который выпускается дольше всех в мире – почти 70 лет.

Как сообщает пресс-служба Минюста в Facebook, самолет был конфискован по решению суда из-за контрабанды сигарет.

По словам представителей министерства, летательный аппарат может стать "отличным тренажером для будущих пилотов в специализированных учебных заведениях". Уточняется, что заявки принимаются до 12 декабря.

Информация о самолете:

бортовой номер: UR-40308;

заводской номер: 1Г22138;

пассажировместимость: 12 человек;

длина: 12,4 м, высота: 5,35 м, размах крыльев: 18,17 м;

максимальный взлетный вес: 5250 кг;

практическая дальность: 900 км;

длина разбега: 105 м.

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