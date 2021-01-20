В Украине более миллиона человек больны онкологией - Степанов

Степанов рассказал, сколько в Украине больных раком / УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что в Украине каждый год от рака умирают около 80 тысяч человек. Он уточнил, что по данным Национального канцер-реестра, сейчас в Украине более одного миллиона людей болеет онкологическими заболеваниями.

"По данным Национального канцер-реестра, количество людей, страдающих онкологическими заболеваниями, в Украине сейчас более чем один миллион. Ежегодно рак становится причиной смерти до 80 тысяч граждан", - сказал глава Минздрава в ходе брифинга в среду, 20 января.

Степанов подчеркнул, что в 2019 году в 35% случаях злокачественные новообразования были обнаружены на третьей и четвертой стадии заболевания.

"Такие показатели демонстрируют недостаточную осведомленность о симптомах злокачественных новообразований как среди врачей первичного звена, так и среди населения", - добавил Степанов.

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