В Украине более миллиона человек больны онкологией - Степанов

Ежегодно рак становится причиной смерти до 80 тысяч граждан, расказал глава Минздрава.
Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что в Украине каждый год от рака умирают около 80 тысяч человек. Он уточнил, что по данным Национального канцер-реестра, сейчас в Украине более одного миллиона людей болеет онкологическими заболеваниями.
"По данным Национального канцер-реестра, количество людей, страдающих онкологическими заболеваниями, в Украине сейчас более чем один миллион. Ежегодно рак становится причиной смерти до 80 тысяч граждан", - сказал глава Минздрава в ходе брифинга в среду, 20 января.
Степанов подчеркнул, что в 2019 году в 35% случаях злокачественные новообразования были обнаружены на третьей и четвертой стадии заболевания.
"Такие показатели демонстрируют недостаточную осведомленность о симптомах злокачественных новообразований как среди врачей первичного звена, так и среди населения", - добавил Степанов.
Диагностика онкозаболеваний в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 27 октября 2020 года в Кабмине объяснили решение перенаправить 61,5 млн гривен, предназначенных на финансирование проекта по усовершенствованию диагностики онкологических заболеваний, на ремонт дорог во Львовской области. Сообщалось, что правительство по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова поддержало решение Комиссии по перераспределению средств.
- 29 октября 2020 года в Министерстве здравоохранения рассказали, что средства, которые были заложены в бюджете 2020 года на строительство молекулярно-генетической лаборатории в Национальном институте рака, перераспределили на другие программы из-за риска их неиспользования до конца бюджетного года.