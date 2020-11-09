В Украине еще один министр заболел коронавирусом

Андрей Таран подхватил COVID-19 / mil.gov.ua

​Министр обороны Украины Андрей Таран получил положительный тест на коронавирус. Как сообщили в министерстве тест сделали перед поездкой президента Украины на Донбасс.

"Таран перешел в режим самоизоляции и работу в дистанционном режиме", - сообщили Укринформу в пресс-службе министерства.

Сообщается, что состояние и самочувствие Андрея Тарана сейчас являются удовлетворительными. Соответствующие изменения внесли в рабочий график министра обороны Украины.

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Отметим, с 9 по 11 ноября Таран должен был находиться в Соединенных Штатах. В рамках визита министр планировал побывать в Балтиморе, где находится партия катеров Island, которые передадут Украине.

Кроме того, Таран должен был встретиться с министром обороны США.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак заразились коронавирусом.

Также коронавирус 2020 был диагностирован у первого заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева.