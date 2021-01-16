УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

В Украине избавятся от маршруток: что ждет пассажиров общественного транспорта

16 января 2021, 13:41

Маршрутки не будут соответствовать нормам нового законодательства.

Маршрутки, Киев, забастовка
В Украине решили отказаться от маршруток / nashkiev.ua

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 4383, который предлагает новую модель общественного транспорта, в соответствии с которой, использование маршруток станет неприемлемым.

Опубликованный на сайте Рады законопроект определяет новый термин — "общественно важная услуга по перевозке пассажиров". Согласно законопроекту, это "услуга по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования, представляющем общий экономический интерес".

Общественный транспорт заработает по-новому

В законопроекте говорится, что общественно важные услуги по перевозке пассажиров должны осуществляться автобусами, приспособленными для перевозки пассажиров с инвалидностью и других маломобильных групп населения, прежде всего тех, которые передвигаются в инвалидных креслах.

Также такие автобусы должны быть оборудованым устройствами внешнего звукового информирования пассажиров с нарушением зрения о номере и конечной остановке маршрута, звуковыми и визуальными (текстовыми) системами в салоне для информирования пассажиров с нарушением зрения и слуха об остановках и GPS-трекерами.

Таким образом, если законопроект станет законом, окажется что маршрутки, которые сейчас осуществляют большинство перевозок в украинских городах, этим нормам не соответствуют.

Как в Украине построят новую систему общественного транспорта

Созданием и внедрением системы предоставления общественно значимых услуг по перевозке пассажиров по автомобильным маршрутам, согласно законопроекту, должны заниматься местные власти.

Читайте также​В Украине подорожает проезд в маршрутках и автобусах​: сколько будем платить

Законопроект вводит термин "организатор перевозок" — это орган исполнительной власти и орган местного самоуправления, который обеспечивает организацию пассажирских перевозок на соответствующем автобусном маршруте общего пользования.

Задачи нового органа:

  • осуществлять заказ (закупку) транспортных услуг в соответствии с законодательством о публичных закупках;
  • устанавливать в заказе виды и объемы льготных перевозок и определять порядок компенсаций автомобильным перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, убытков от этих перевозок;
  • устанавливать тарифы на проезд автомобильного перевозчика при предоставлении общественно важной услуги с учетом экономически обоснованных затрат и обоснованной части прибыли;
  • просматривать уровень тарифов в связи с изменением условий производственной деятельности и реализации услуг, которые не зависят от хозяйственной деятельности перевозчика, в том числе в случае изменения стоимости топлива более чем на 10 процентов.

Конец эры "адских" маршруток в Украине

Комментируя законопроект министр транспорта и связи Украины Владислав Криклий подчеркнул, что уже давно многие украинцы называют маршрутки "адскими", из-за грязи в них и низкого уровня сервиса.

Как написал он в Facebook, на местном уровне, городские власти будут заключать не только договора с перевозчиками, а и утвердят жесткие критерии качества транспортных услуг. Например, низкий пол, кондиционирования, ремни безопасности, и тому подобное.

Читайте также"Коронавирусная модель": в Кабмине придумали, как избавиться от маршруток

Предметом закупки станут маршруты с конкретным километражом. Это даст возможность убрать дискриминацию льготников.

Что будет с оплатой проезда, штрафами и льготниками

Кроме того, на местах индивидуально будут определять цену и платить за километры, которые обслужено. При этом городские власти, как организаторы перевозок, смогут накладывать штрафные санкции на перевозчиков за невыполнение условий договора и не соблюдение установленных норм.

В то же время закупка услуг будет происходить через систему ProZorro. Это позволит не допустить махинаций при проведении конкурса на маршруты и позволит вести открытую конкуренцию среди перевозчиков.

Министр подчеркнул, что общественный транспорт на маршрутах в центре городов и исторических районах должен будет быть максимально экологичным.

При этом будет обязательным введение валидаторов и безналичного расчета. Это удобство для пассажиров и четкий контроль за объемами поступлений и количеству перевезенных льготных категорий, которые, наконец, не будут спрашивать, можно ли им воспользоваться маршруткой. Водители не смогут отказаться вести льготные категории.

Читайте такжеВ Кабмине хотят отказаться от маршруток - какие города и сроки

Правила работы транспорта во время локдауна в январе

  • Напомним, в Украине действуют ужесточенные правила карантина.
  • Автомобильный транспорт, маршрутки, троллейбусы, трамваи и поезда будут перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения. Это правило касается всех пассажирских перевозок по стране.
  • Авиаперелеты внутри страны ограничены не будут. Перед отправлением за границу следует узнать условия въезда и выезда в страну, куда направляются пассажиры.
  • Метро будет работать без ограничений.
маршрутка общественный транспорт Владислав Криклий новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине избавятся от маршруток: что ждет пассажиров общественного транспорта». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Учеников ждет "сюрприз": в Украине исчезнет старшая школаУчеников ждет "сюрприз": в Украине исчезнет старшая школа "Ты животное, бл*дь": Ярош в самолете набросился с матом на Порошенко"Ты животное, бл*дь": Ярош в самолете набросился с матом на Порошенко В ВСУ разгорелся секс-скандал: появилась жесткая реакция ХомчакаВ ВСУ разгорелся секс-скандал: появилась жесткая реакция Хомчака Очередной удар по платежкам: в Украине отменили ряд льгот на электроэнергиюОчередной удар по платежкам: в Украине отменили ряд льгот на электроэнергию "Чмо с педер*стическими наклонностями": Добкин влип в скандал в прямом эфире"Чмо с педер*стическими наклонностями": Добкин влип в скандал в прямом эфире
Следующий материал

Последние новости

14:07
Арестович сделал заявление о компромиссе с Россией по Донбассу
13:41
В Украине избавятся от маршруток: что ждет пассажиров общественного транспорта Видео
13:31
В России зверски убита главред издания: названа возможная причина
13:06
Гороскоп на 17 января 2021 года: новое место, перекройка себя и полоса препятствий Видео
12:51
Известная певица обнародовала последнюю переписку с Грачевским: дал обещание
Реклама
12:38
"Что вы ему покажете?": в Житомире ответили пригласившему в гости Маска Зеленскому Видео
12:35
В Германии ХДС избрал преемника Меркель Видео
12:07
"Дикая вещь в современной Европе": как в обществе отреагировали на украинизацию сферы услуг Видео
11:59
Креминь припугнул нарушителей языкового закона "черными списками" Видео
11:52
Гороскоп на 16 января для всех: приумножение денег, доходное открытие и отказ от наслаждений Видео
11:31
Врач раскрыла схему, по которой от COVID-19 лечатся инфекционисты Видео
11:29
"ВСУ – это преступники": соратница Януковича опозорилась заявлением в прямом эфире Видео
11:04
Как правильно дезинфицировать градусник: практические способы Видео
10:54
Джинсы-сигареты и белые джинсы клеш возвращаются в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
10:38
В Китае мороженое с сухим молоком из Украины оказалось заражено коронавирусом - СМИ
10:32
Закон о языке заработал в сфере обслуживания: языковой омбудсмен предупредил, кому грозит наказание Видео
10:20
Почему от сокращения Зеленского будет больше пользы, чем от сокращения депутатов мнение
09:47
Более -20: Киевщину предупредили о "морозном ударе" Видео
09:40
Зачем нужно ламинирование ресниц и как долго держится эффект Видео
09:35
Над Трампом смилостивились: в Facebook и Instagram разблокировали страницы президента США Видео
Реклама
09:15
Исчезновение старшей школы в Украине: что и когда изменится
09:05
Возобновление поставок газа из РФ в Украину: эксперт объяснил, почему нужен Газпром
08:48
Все услуги – только на украинском языке: сфера обслуживания перешла на новые правила Видео
08:27
Украине не хватает тысяч мегаватт электроэнергии – Витренко
08:23
Недолокдаун показал всю степень тупости недовласти мнение
08:20
Коронавирус в Украине 16 января – за сутки выявили почти 8 тысяч случаев заражения Видео
07:25
Злой Трамп хотел штурмовать Капитолий с митингующими - СМИ Видео
07:15
"Богиня": украинская теннисистка свела с ума сексуальными формами
06:55
Украинцы попали вдвойне: что не так с новыми тарифами и планом Витренко мнение
06:30
Прижмет сердце и голову: как долго будут атаковать магнитные бури на Крещение Видео
06:02
Навальному выгодно, чтобы его арестовали в России – эксперт Видео
05:27
Крах карьеры Трампа: эксперт раскрыл планы врагов президента США Видео
05:03
Эксперт объяснил, почему Трампа забанили в соцсетях Видео
04:22
Дочь Ренаты Литвиновой публично обнажилась на откровенном фото
03:50
Эксперт объяснил, можно ли объявить импичмент Трампу после завершения его каденции Видео
03:01
В Steam началась распродажа культовой серии шутеров Far Cry – скидки до 80% Видео
02:14
Быстрый и вкусный сырный суп с грибами и курицей – пошаговый рецепт Видео
00:55
Ученые рассказали, какой природный антисептик лучше остальных Видео
00:19
Масленица 2021 – когда начнется и как ее праздновать по дням Видео
15 января, пятница
23:57
Кантемир Балагов снимет пилот сериала по мотивам игры The Last of Us
Реклама
23:57
Коронавирус в Украине активизировался: число диагнозов превысило 8 тыс. Видео
23:31
В WhatsApp на фоне бегства пользователей приняли неожиданное решение
23:28
Минздрав оценил погрешность COVID-тестов на антиген Видео
23:10
В моде волшебный сиреневый френч и лиловый маникюр Фото Видео
22:57
От экстремальных морозов до оттепели: синоптик дал неожиданный прогноз до февраля Видео
22:54
ВОЗ решительно призвала отказаться от "вакционализма"
22:44
Новый карантин в Украине: врач оценила ситуацию и сделала заявление Видео
22:17
Штрафы до 17 тысяч: полиция начала жестко наказывать "евробляхеров" Видео
22:11
Стоит ли окунаться в прорубь на Крещение: в ПЦУ дали ответ
21:36
США ввели санкции против Xiaomi и других китайских компаний - список
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять