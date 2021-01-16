В Украине избавятся от маршруток: что ждет пассажиров общественного транспорта

В Украине решили отказаться от маршруток / nashkiev.ua

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 4383, который предлагает новую модель общественного транспорта, в соответствии с которой, использование маршруток станет неприемлемым.

Опубликованный на сайте Рады законопроект определяет новый термин — "общественно важная услуга по перевозке пассажиров". Согласно законопроекту, это "услуга по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования, представляющем общий экономический интерес".

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В законопроекте говорится, что общественно важные услуги по перевозке пассажиров должны осуществляться автобусами, приспособленными для перевозки пассажиров с инвалидностью и других маломобильных групп населения, прежде всего тех, которые передвигаются в инвалидных креслах.

Также такие автобусы должны быть оборудованым устройствами внешнего звукового информирования пассажиров с нарушением зрения о номере и конечной остановке маршрута, звуковыми и визуальными (текстовыми) системами в салоне для информирования пассажиров с нарушением зрения и слуха об остановках и GPS-трекерами.

Таким образом, если законопроект станет законом, окажется что маршрутки, которые сейчас осуществляют большинство перевозок в украинских городах, этим нормам не соответствуют.

Как в Украине построят новую систему общественного транспорта

Созданием и внедрением системы предоставления общественно значимых услуг по перевозке пассажиров по автомобильным маршрутам, согласно законопроекту, должны заниматься местные власти.

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Законопроект вводит термин "организатор перевозок" — это орган исполнительной власти и орган местного самоуправления, который обеспечивает организацию пассажирских перевозок на соответствующем автобусном маршруте общего пользования.

Задачи нового органа:

осуществлять заказ (закупку) транспортных услуг в соответствии с законодательством о публичных закупках;

устанавливать в заказе виды и объемы льготных перевозок и определять порядок компенсаций автомобильным перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, убытков от этих перевозок;

устанавливать тарифы на проезд автомобильного перевозчика при предоставлении общественно важной услуги с учетом экономически обоснованных затрат и обоснованной части прибыли;

просматривать уровень тарифов в связи с изменением условий производственной деятельности и реализации услуг, которые не зависят от хозяйственной деятельности перевозчика, в том числе в случае изменения стоимости топлива более чем на 10 процентов.

Конец эры "адских" маршруток в Украине

Комментируя законопроект министр транспорта и связи Украины Владислав Криклий подчеркнул, что уже давно многие украинцы называют маршрутки "адскими", из-за грязи в них и низкого уровня сервиса.

Как написал он в Facebook, на местном уровне, городские власти будут заключать не только договора с перевозчиками, а и утвердят жесткие критерии качества транспортных услуг. Например, низкий пол, кондиционирования, ремни безопасности, и тому подобное.

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Предметом закупки станут маршруты с конкретным километражом. Это даст возможность убрать дискриминацию льготников.

Что будет с оплатой проезда, штрафами и льготниками

Кроме того, на местах индивидуально будут определять цену и платить за километры, которые обслужено. При этом городские власти, как организаторы перевозок, смогут накладывать штрафные санкции на перевозчиков за невыполнение условий договора и не соблюдение установленных норм.

В то же время закупка услуг будет происходить через систему ProZorro. Это позволит не допустить махинаций при проведении конкурса на маршруты и позволит вести открытую конкуренцию среди перевозчиков.

Министр подчеркнул, что общественный транспорт на маршрутах в центре городов и исторических районах должен будет быть максимально экологичным.

При этом будет обязательным введение валидаторов и безналичного расчета. Это удобство для пассажиров и четкий контроль за объемами поступлений и количеству перевезенных льготных категорий, которые, наконец, не будут спрашивать, можно ли им воспользоваться маршруткой. Водители не смогут отказаться вести льготные категории.

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