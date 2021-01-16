В Украине избавятся от маршруток: что ждет пассажиров общественного транспорта

Маршрутки не будут соответствовать нормам нового законодательства.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 4383, который предлагает новую модель общественного транспорта, в соответствии с которой, использование маршруток станет неприемлемым.
Опубликованный на сайте Рады законопроект определяет новый термин — "общественно важная услуга по перевозке пассажиров". Согласно законопроекту, это "услуга по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования, представляющем общий экономический интерес".
Общественный транспорт заработает по-новому
В законопроекте говорится, что общественно важные услуги по перевозке пассажиров должны осуществляться автобусами, приспособленными для перевозки пассажиров с инвалидностью и других маломобильных групп населения, прежде всего тех, которые передвигаются в инвалидных креслах.
Также такие автобусы должны быть оборудованым устройствами внешнего звукового информирования пассажиров с нарушением зрения о номере и конечной остановке маршрута, звуковыми и визуальными (текстовыми) системами в салоне для информирования пассажиров с нарушением зрения и слуха об остановках и GPS-трекерами.
Таким образом, если законопроект станет законом, окажется что маршрутки, которые сейчас осуществляют большинство перевозок в украинских городах, этим нормам не соответствуют.
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Созданием и внедрением системы предоставления общественно значимых услуг по перевозке пассажиров по автомобильным маршрутам, согласно законопроекту, должны заниматься местные власти.
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Законопроект вводит термин "организатор перевозок" — это орган исполнительной власти и орган местного самоуправления, который обеспечивает организацию пассажирских перевозок на соответствующем автобусном маршруте общего пользования.
Задачи нового органа:
- осуществлять заказ (закупку) транспортных услуг в соответствии с законодательством о публичных закупках;
- устанавливать в заказе виды и объемы льготных перевозок и определять порядок компенсаций автомобильным перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, убытков от этих перевозок;
- устанавливать тарифы на проезд автомобильного перевозчика при предоставлении общественно важной услуги с учетом экономически обоснованных затрат и обоснованной части прибыли;
- просматривать уровень тарифов в связи с изменением условий производственной деятельности и реализации услуг, которые не зависят от хозяйственной деятельности перевозчика, в том числе в случае изменения стоимости топлива более чем на 10 процентов.
Конец эры "адских" маршруток в Украине
Комментируя законопроект министр транспорта и связи Украины Владислав Криклий подчеркнул, что уже давно многие украинцы называют маршрутки "адскими", из-за грязи в них и низкого уровня сервиса.
Как написал он в Facebook, на местном уровне, городские власти будут заключать не только договора с перевозчиками, а и утвердят жесткие критерии качества транспортных услуг. Например, низкий пол, кондиционирования, ремни безопасности, и тому подобное.
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Предметом закупки станут маршруты с конкретным километражом. Это даст возможность убрать дискриминацию льготников.
Что будет с оплатой проезда, штрафами и льготниками
Кроме того, на местах индивидуально будут определять цену и платить за километры, которые обслужено. При этом городские власти, как организаторы перевозок, смогут накладывать штрафные санкции на перевозчиков за невыполнение условий договора и не соблюдение установленных норм.
В то же время закупка услуг будет происходить через систему ProZorro. Это позволит не допустить махинаций при проведении конкурса на маршруты и позволит вести открытую конкуренцию среди перевозчиков.
Министр подчеркнул, что общественный транспорт на маршрутах в центре городов и исторических районах должен будет быть максимально экологичным.
При этом будет обязательным введение валидаторов и безналичного расчета. Это удобство для пассажиров и четкий контроль за объемами поступлений и количеству перевезенных льготных категорий, которые, наконец, не будут спрашивать, можно ли им воспользоваться маршруткой. Водители не смогут отказаться вести льготные категории.
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Правила работы транспорта во время локдауна в январе
- Напомним, в Украине действуют ужесточенные правила карантина.
- Автомобильный транспорт, маршрутки, троллейбусы, трамваи и поезда будут перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения. Это правило касается всех пассажирских перевозок по стране.
- Авиаперелеты внутри страны ограничены не будут. Перед отправлением за границу следует узнать условия въезда и выезда в страну, куда направляются пассажиры.
- Метро будет работать без ограничений.