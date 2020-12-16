В Украине изменены правила получения автомобильных номеров

Получить регистрационные номера теперь можно онлайн / Фото: УНИАН

С 16 декабря в Украине получить регистрационные номера можно онлайн, оставив заявку в электронном кабинете водителя или Едином государственном портале административных услуг.

Как информирует пресс-служба Министерства внутренних дел, нововведения учредило правительство Украины.

Уточняется, что новый порядок предотвратит отчуждение транспортных средств у их хозяев, поскольку информация об этом находится в Государственном реестре должников.

Отметим, правительство также упростило процедуру осмотра транспортных средств во время регистрации, перерегистрации и снятия с учета.

Ранее Кабмин также вносил изменения в порядок изготовления и выдачи номеров для транспортных средств. Тогда при регистрации транспортного средства владельцам разрешили самостоятельно выбирать комбинации номерных знаков, которые есть в свободном доступе, а не только в сервисном центре МВД.

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