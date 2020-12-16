В Украине изменены правила получения автомобильных номеров

Получить их теперь можно онлайн.
С 16 декабря в Украине получить регистрационные номера можно онлайн, оставив заявку в электронном кабинете водителя или Едином государственном портале административных услуг.
Как информирует пресс-служба Министерства внутренних дел, нововведения учредило правительство Украины.
Уточняется, что новый порядок предотвратит отчуждение транспортных средств у их хозяев, поскольку информация об этом находится в Государственном реестре должников.
Отметим, правительство также упростило процедуру осмотра транспортных средств во время регистрации, перерегистрации и снятия с учета.
Ранее Кабмин также вносил изменения в порядок изготовления и выдачи номеров для транспортных средств. Тогда при регистрации транспортного средства владельцам разрешили самостоятельно выбирать комбинации номерных знаков, которые есть в свободном доступе, а не только в сервисном центре МВД.
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В Украине с 1 июня начала работать автоматическая фиксация нарушений ПДД. Первым нарушителем правил, которого засекли правоохранители, стала женщина.
Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, если будут попадать под санкцию автоматической фиксации правонарушений, не будут получать по месту жительства штрафы за превышение скорости. Информация о штрафах будет передаваться в Государственную пограничную службу.
Как ранее сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект о наказании пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения.