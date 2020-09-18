В Украине изменили протокол лечения коронавируса: Степанов раскрыл детали

Обновленный протокол предназначен для использования всеми медработниками, подчеркнул глава Минздрава.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в Украине обновили протокол лечения коронавируса.
Об этом он рассказал в ходе традиционного онлайн-брифинга, трансляция которого проходила на YouTube-канале Кабинета министров.
Глава Минздрава уточнил, что изменения протокола лечения коронавируса коснулись расширениях схемы использования лекарственных средств.
"Вчера, 17 сентября, я подписал приказ, которым утвердил новый протокол оказания медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни, разработанный нашими ведущими специалистами", - заявил Степанов.
По его словам, этот протокол предназначен для использования всеми медработниками, которые дают помощь пациентам с коронавирусом.
Главные изменения в протокол лечения коронавируса:
- расширение использования глюкокортикоидов;
- определение алгоритмов назначения антикоагулянтной терапии;
- дополнение протоколов подходами к противомикробной терапии;
- конкретизация показания для назначения лекарственных средств Тоцилизумаб;
- включение в протокол подходов к медикаментозной терапии и кислородной поддержки больных.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения по результатам совещания с мэрами городов Украины инициировало изменения в постановление правительства об установлении карантина.
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Были предложены изменения в постановление правительства по карантинным мероприятиям, а мэры городов взяли на себя обеспечение контроля за соблюдением установленных требований.
- В Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено более 169,4 тыс. случаев COVID-19;
- в целом от COVID-19 в Украине выздоровели 75 тыс. 486 пациентов, умерли - 3 тыс. 468.