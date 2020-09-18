В Украине изменили протокол лечения коронавируса: Степанов раскрыл детали

Максим Степанов / УНИАН

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в Украине обновили протокол лечения коронавируса.

Об этом он рассказал в ходе традиционного онлайн-брифинга, трансляция которого проходила на YouTube-канале Кабинета министров.

Глава Минздрава уточнил, что изменения протокола лечения коронавируса коснулись расширениях схемы использования лекарственных средств.

"Вчера, 17 сентября, я подписал приказ, которым утвердил новый протокол оказания медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни, разработанный нашими ведущими специалистами", - заявил Степанов.

По его словам, этот протокол предназначен для использования всеми медработниками, которые дают помощь пациентам с коронавирусом.

Главные изменения в протокол лечения коронавируса:

расширение использования глюкокортикоидов;

определение алгоритмов назначения антикоагулянтной терапии;

дополнение протоколов подходами к противомикробной терапии;

конкретизация показания для назначения лекарственных средств Тоцилизумаб;

включение в протокол подходов к медикаментозной терапии и кислородной поддержки больных.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения по результатам совещания с мэрами городов Украины инициировало изменения в постановление правительства об установлении карантина.

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Были предложены изменения в постановление правительства по карантинным мероприятиям, а мэры городов взяли на себя обеспечение контроля за соблюдением установленных требований.