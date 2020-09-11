В Украине изменили список стран "зеленой" и "красной" зон: что поменялось

Список стран "красной зоны" изменился / pixabay.com

В Украине обновлен список стран, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавируса.

Соответствующая информация размещена на сайте Министерства здравоохранения.

Отметим, что Румыния уже перешла из "красной" в "зеленую зону".

В "зеленую зону" продолжают входить:

Россия;

Нидерланды;

Австрия;

Швейцария;

Великобритания;

Польша;

Венгрия;

Канада;

Германия;

Литва;

Беларусь;

Греция;

Грузия;

Египет.

Среди стран "красной зоны" остаются:

США;

Франция;

Израиль;

Молдова;

Испания;

Черногория;

Хорватия.

moz.gov.ua

Cписок курортных стран:

В списке популярных туристических направлений в "зеленом списке" остались:

Албания;

Словения;

Египет;

Турция;

Болгария.

"Красный" список

Хорватия;

Черногория.

Важно знать:

После возвращения из стран "красной" зоны украинцы должны идти на самоизоляцию. Разрешается досрочно прекратить его, но следует здать ПЦР-тест и получить негативный результат. Также изоляция не касается тех, кто уже имеет отрицательный результат ПЦР-анализа, проведенного не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

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Обратим внимание, что по данным Всемирной туристской организации ООН, больше половины стран мира (53%) смягчили ограничения на поездки, введенные для предотвращения распространения коронавируса.

Сообщается, что в общей сложности 115 стран мира ослабили ограничения на поездки. Направления, в которых были отменены ограничения, как правило, имеют высокий или очень высокий уровень санитарно-гигиенической инфраструктуры, а также сравнительно низкие показатели заражения COVID-19.

В то же время 79% государств с развитой экономикой постепенно снимают ограничения на путешествия, среди развивающихся стран таких только 47%. В то же время, 64% туристических направлений, где еще действуют ограничения на поездки, довольно сильно зависят от воздушного авиасообщения: 70% иностранных туристов прибывают туда на самолетах, отметили в UNWTO.

Добавим, что с информацией об условиях въезда в страны, которые дают добро на въезд украинцев, можно ознакомиться на специальной интерактивной карте МИД.