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В Украине изменили список стран "зеленой" и "красной" зон: что поменялось

11 сентября 2020, 12:51

В мире растет число стран, смягчивших ограничения на поездки.

коронавирус
Список стран "красной зоны" изменился / pixabay.com

В Украине обновлен список стран, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавируса.

Соответствующая информация размещена на сайте Министерства здравоохранения.

Отметим, что Румыния уже перешла из "красной" в "зеленую зону".

В "зеленую зону" продолжают входить:

  • Россия;
  • Нидерланды;
  • Австрия;
  • Швейцария;
  • Великобритания;
  • Польша;
  • Венгрия;
  • Канада;
  • Германия;
  • Литва;
  • Беларусь;
  • Греция;
  • Грузия;
  • Египет.

Среди стран "красной зоны" остаются:

  • США;
  • Франция;
  • Израиль;
  • Молдова;
  • Испания;
  • Черногория;
  • Хорватия.
moz.gov.ua

Cписок курортных стран:

В списке популярных туристических направлений в "зеленом списке" остались:

  • Албания;
  • Словения;
  • Египет;
  • Турция;
  • Болгария.

"Красный" список

  • Хорватия;
  • Черногория.

Важно знать:

После возвращения из стран "красной" зоны украинцы должны идти на самоизоляцию. Разрешается досрочно прекратить его, но следует здать ПЦР-тест и получить негативный результат. Также изоляция не касается тех, кто уже имеет отрицательный результат ПЦР-анализа, проведенного не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

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Обратим внимание, что по данным Всемирной туристской организации ООН, больше половины стран мира (53%) смягчили ограничения на поездки, введенные для предотвращения распространения коронавируса.

Сообщается, что в общей сложности 115 стран мира ослабили ограничения на поездки. Направления, в которых были отменены ограничения, как правило, имеют высокий или очень высокий уровень санитарно-гигиенической инфраструктуры, а также сравнительно низкие показатели заражения COVID-19.

В то же время 79% государств с развитой экономикой постепенно снимают ограничения на путешествия, среди развивающихся стран таких только 47%. В то же время, 64% туристических направлений, где еще действуют ограничения на поездки, довольно сильно зависят от воздушного авиасообщения: 70% иностранных туристов прибывают туда на самолетах, отметили в UNWTO.

Добавим, что с информацией об условиях въезда в страны, которые дают добро на въезд украинцев, можно ознакомиться на специальной интерактивной карте МИД.

  • С начала пандемии в мире выявлен 28 млн 064 тыс. 801 больной COVID-19.
  • В мире с начала пандемии от COVID-19 умерли 908 тыс. 257 человек.18 млн 900 тыс. человек выздоровели.
  • Больше всего больных в США - 6 млн 300 тысяч, Индии - 4 млн 400 тысяч, Бразилии - 4 млн 200 тысяч человек.
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