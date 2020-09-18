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В Украине изменили зоны карантина: кто попал в "красный" список

18 сентября 2020, 17:59

В Украине обновили зоны карантина.

коронавирус,Украина
Новое зонирование вступает в силу с 21 сентября / УНИАН

В Украине обновлено эпидемиологическое зонирование регионов в связи с введенным из-за коронавируса карантином.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Соответствующее решение было принято по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось в пятницу, 18 сентября.

Отметим, что изменения вступают в силу с 00:00 понедельника, 21 сентября 2020 года.

"Красная" зона карантина:

  • Чоп (Закарпатская область);
  • Самборский и Пустомытовский районы (Львовская область);
  • Бережаны, Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы (Тернопольская область);
  • Славута, Волочисский район (Хмельницкая область);
  • Канев (Черкасская область);
  • Герцаевский и Кельменецкий районы (Черновицкая область);
  • Нежин, Носовский район (Черниговская область).

Обратим внимание, что согласно новому делению Украины на карантинные зоны, Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь выйдут из "красной" зоны.

Кроме того, Киев по-прежнему остается в "оранжевой" зоне карантина.

Четыре зоны карантина: главные запреты

"Красная" зона

Запрещена работа общественного транспорта, посещение учреждений образования, работа ТРЦ, кафе и ресторанов.

"Оранжевая" зона

Запрещена работа: хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения); детские лагеря; массовые сборы более 100 человек (один человек на 20 кв. г).

Согласно новым правилам зонирования, исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.

"Желтая" зона

Запрещено: посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста (кроме тех, что оказывают услуги).

"Зеленая" зона

В общественных зданиях обязательное ношение масок или респираторов; во время массовых мероприятий допускается одно лицо на 5 кв. м; кинотеатры могут быть наполнены только на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешается только в масках и на пассажирских сиденьях.

Кто попадает в "красную" зону карантина: основные критерии

Отметим, что решение о "красной" зоне карантина принимается в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше, чем в 5 раз.

Усиление карантина может быть введено совместным решением государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Напомним, ранее Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до конца октября.

  • В Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено более 169,4 тыс. случаев COVID-19;
  • в целом от COVID-19 в Украине выздоровели 75 тыс. 486 пациентов, умерли - 3 тыс. 468.
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