​В Украине заработали новые ПДД для водителей и пешеходов: что изменилось

В Украине вступили в силу изменения в ПДД / УНИАН

В Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения, которые касаются водителей авто, их пассажиров, велосипедистов и пешеходов.​

Как сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook, согласно новым ПДД, водители и пассажиры такси, а также инструкторы по вождению в населенном пункте и за его пределами должны быть пристегнуты. В связи с этим таксисты обязаны обеспечить наличие ремней безопасности как на переднем, так и на заднем сиденье.

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Не пристегиваться в населенном пункте теперь разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.

Кроме того, изменения в ПДД касаются и вида номерных знаков - запрещено изменять их размеры, форму, обозначение, цвет и размещение, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их. Номерные знаки должны быть чистыми и достаточно освещенными.

По новым правилам, велосипедистам разрешено движение полосой для маршрутных транспортных средств.

Изменения коснулись и пешеходов. Теперь в темное время суток, пешеходы обязательно должны использовать светоотражающие элементы.

ПДД в Украине - о чем ранее сообщал Главред: