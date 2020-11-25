​В Украине заработали новые ПДД для водителей и пешеходов: что изменилось

Изменения в Правила дорожного движения для водителей и пассажиров, пешеходов и велосипедистов, введенные ранее Кабмином, вступили в силу.
В Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения, которые касаются водителей авто, их пассажиров, велосипедистов и пешеходов.
Как сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook, согласно новым ПДД, водители и пассажиры такси, а также инструкторы по вождению в населенном пункте и за его пределами должны быть пристегнуты. В связи с этим таксисты обязаны обеспечить наличие ремней безопасности как на переднем, так и на заднем сиденье.
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Не пристегиваться в населенном пункте теперь разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.
Кроме того, изменения в ПДД касаются и вида номерных знаков - запрещено изменять их размеры, форму, обозначение, цвет и размещение, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их. Номерные знаки должны быть чистыми и достаточно освещенными.
По новым правилам, велосипедистам разрешено движение полосой для маршрутных транспортных средств.
Изменения коснулись и пешеходов. Теперь в темное время суток, пешеходы обязательно должны использовать светоотражающие элементы.
ПДД в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- В Украине с 1 июня начала работать автоматическая фиксация нарушений ПДД. Первым нарушителем правил, которого засекли правоохранители, стала женщина.
- Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, если будут попадать под санкцию автоматической фиксации правонарушений, не будут получать по месту жительства штрафы за превышение скорости. Информация о штрафах будет передаваться в Государственную пограничную службу.
- Как ранее сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект о наказании пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения.