В Украине изменят правила получения номеров для авто​: что важно знать

Получить номера на машину станет проще/ 5 канал

В Украине хотят значительно упростить регистрацию автомобиля и выдачи автономера. Как сообщил заместитель главы МВД Сергей Гончаров, автомобилистам нужно будет получить только свидетельство о регистрации транспортного средства.

А вот номерные знаки на авто можно будет заказать самостоятельно на любом предприятии, которое имеет право изготовлять номера по государственному стандарту.

"Инициатива дает возможность гражданам по своему усмотрению выбирать комбинации номерных знаков, которые есть в свободном доступе, а не только те, которые есть в сервисном центре МВД", – сказал Гончаров.​ ​

По словам Гончарова, водители транспортных средств также могут сами выбрать любые свободные комбинации, которые есть в сервисном центре, где проводится регистрация.

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Также у владельца авто будет возможность зайти в "Электронный кабинет водителя", найти свободный номер и забронировать его.​

Стоит отметить, что такие изменения должна принять Верховная Рада, после чего они будут введены в действие.

Как ранее писал Главред: