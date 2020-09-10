В Украине кардинально изменится климат: эколог рассказала, почему

В Украине кардинально изменится климат / УНИАН

В Украине крайне сильно (и уже в ближайшем будущем) поменяется климат по причине глобального потепления и, соответственно, о морозных и снежных зимах украинцам придется позабыть.

Об этом сообщает портал УНИАН со ссылкой на интервью известного эколога Людмилы Цыганок.

"Кроме повышения среднегодовой температуры, будут изменения природного биологического разнообразия. Ожидать снежные и морозные зимы в широте, где находится украинская столица, крайне оптимистично. Я убеждена в этом и большинство экспертной среды со мной соглашаются", - рассказала она.

Цыганок утверждает, суть ситуации в том, что климатические зоны Украины перемещаются на север. И именно поэтому Киев постепенно окажется в степной зоне, характерной для южных регионов.

По словам эколога, между экспертами и учеными ведутся оживленные дискуссии ‒ можно ли снизить изменения климата, но в любом случае к ним точно надо адаптироваться уже сейчас. Кроме того, Цыганок отметила ‒ бесснежные зимы крайне негативно отразятся на аграриях.

"В условиях атмосферной и почвенной засухи, в частности нынешней аномально теплой зимы без устойчивого снежного покрова, интенсивного повышения температуры воздуха, а также слабого увлажнения почвы с осени и критического влагообеспеченности весной, и отсутствии сомкнутого травостоя, усиливаются разрушительные явления ветровой эрозии", ‒ подытожила она.

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