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В Украине могут измениться правила денежных переводов: что хотят разрешить

На сегодняшний день максимально возможная сумма анонимного денежного перевода – до 5 тысяч гривен.

24 июня 2020, 19:18
деньги
Депутаты хотят разрешить украинцам переводить анонимно до 25 тысяч гривен / УНИАН

По инициативе 22 парламентариев в Раде зарегистрировали законопроект под № 3686, предусматривающий осуществление анонимных денежных переводов на территории Украины на сумму до 25 тысяч гривен.

В пояснительной записке к данному законопроекту речь идет о том, что действующие ограничения нарушают права и свободу граждан Украины, а следующая законодательная инициатива должна восстановить справедливость.

В случае принятия законопроекта украинцы смогут анонимно осуществлять финансовые переводы на сумму до 25 тысяч гривен при условии, что данные операции не связаны с другими более крупными денежными переводами. Норма не касается электронных денег – при их переводе банк будет запрашивать идентификацию личности отправителя и получателя.

Отметим, 28 апреля официально вступил в силу закон о финансовом мониторинге. Начиная с этой даты, анонимные переводы для украинцев ограничили суммой до 5 тысяч гривен, тогда как ранее без документов можно было переводить до 15 тысяч гривен.

Кроме того, в банкоматах больше нет возможности анонимно пополнить банковскую карту или осуществить перевод на сумму до 5 тысяч гривен. Чтобы пополнить карту на сумму более 5 тысяч гривен, необходимо идентифицировать личность.

новости Украины банки финансы экономика Верховная Рада
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